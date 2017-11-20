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«Интер» обыграл «Аталанту» и обошел «Ювентус» в таблице

сегодня, 00:42
ИнтернационалеИнтернационале2 : 0АталантаАталантаМатч завершен

«Интер» переиграл «Аталанту» в матче 13-го тура Серии А. Благодаря этому успеху «нерадзурри» вышли на второе место в таблице, обойдя «Ювентус», который свой матч проиграл.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца».

«Интер» - «Аталанта» - 2:0 (0:0)
Голы: Икарди 51, 60.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Сантон, Д`Амброзио, Миранда, Весино, Гальярдини, Валеро (Жоау Мариу 83), Кандрева (Брозович 73), Перишич, Икарди (Эдер 90).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Аталанта»: Бериша, Паломино, Масиелло, Кастань, Толой (Хаас 77), Гомес (Орсолини 67), де Рон, Иличич (Петанья 55), Кристанте, Куртич, Хатебор.
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

Предупреждения: Паломино 48, Куртич 53.

Судья: Микаэль Фаббри.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
тайный фанат роналду
сегодня в 01:39
Девчуля, работай. Это твоё призвание)
Zen-Aku
сегодня в 01:31
    Sadjon
    сегодня в 00:57
    Как говориться Икарди сделал разницу....всех с победой ребята....
    juchok
    сегодня в 00:56
    мощную команду сколотил Спалл!

    во втором тайме за 15 мин схавали Аталанту и засушили
    Вand of the Hawk
    сегодня в 00:50
    Бомбер Икарус шлет пламенный привет гоббовскому толстяку)) С возможным уходом Тавеккио у меня связаны самые приятные чувства. Возвращение Великого Интера на вершину, возвращение наших братьев лациали в Лигу Чемпионов и долгожданное возвращение легендарной Пармы в Серию А! Больше нас некому будет топить. А ювентус может штамповать свои чемпионства в низших лигах))
    Internazionale Milano
    сегодня в 00:50
      Zen-Aku
      сегодня в 00:46
      Какой чудный получился день мы выиграли а гоббы слили свой матч.. Теперь хорошее настроение на всю неделю обеспечено!

      Всех братьев Интеристов с победой на классе!
      милан коран баран
      сегодня в 00:45
      ИНТЕР МОЛОДЦЫ! ДОЛЖНЫ ПОПАСТЬ В ВОС ВОСЬМЕРКУ В ЭТОМ ГОДУ!
      Валерошка
      сегодня в 00:44
      Обычная победа интера. футболисты аталанты не хотели играть зато стали немного богаче.
      Но все мы прекрасно знаем друзья. Великий Милан наконец вернулся. И он поднимится выше
      кузенов!
      ermak6448
      сегодня в 00:43
      Хорошая новость !
      Internazionale Milano
      сегодня в 00:43
      Всех Интеристов, с дежурной победой!
      Интер лучший!
      RUSTY8
      сегодня в 00:43
      Всех Интеристов с победой!
      Икар-топчег! Шкриньяр и Миранда - зверюги. Пашут и за себя, и за тех кривоногих бровочников, и за того парня, которого нет - опорника. З/п Данилки, самурая и лягушки надо перечислять им. Отдельный респект словаку за то, что сперва съел дельфина Гомеза, а потом и шкафа Петанья.

      Еще раз всех нерадзурри с викторией! Спс за позитив и Сампе)))
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