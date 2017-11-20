«Интер» обыграл «Аталанту» и обошел «Ювентус» в таблице

«Интер» переиграл «Аталанту» в матче 13-го тура Серии А. Благодаря этому успеху «нерадзурри» вышли на второе место в таблице, обойдя «Ювентус», который свой матч проиграл.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца».

«Интер» - «Аталанта» - 2:0 (0:0)

Голы: Икарди 51, 60.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Сантон, Д`Амброзио, Миранда, Весино, Гальярдини, Валеро (Жоау Мариу 83), Кандрева (Брозович 73), Перишич, Икарди (Эдер 90).

Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Аталанта»: Бериша, Паломино, Масиелло, Кастань, Толой (Хаас 77), Гомес (Орсолини 67), де Рон, Иличич (Петанья 55), Кристанте, Куртич, Хатебор.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

Предупреждения: Паломино 48, Куртич 53.

Судья: Микаэль Фаббри.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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