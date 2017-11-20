«Интер» обыграл «Аталанту» и обошел «Ювентус» в таблице

«Интер» переиграл «Аталанту» в матче 13-го тура Серии А. Благодаря этому успеху «нерадзурри» вышли на второе место в таблице, обойдя «Ювентус», который свой матч проиграл.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца».
«Интер» - «Аталанта» - 2:0 (0:0)
Голы: Икарди 51, 60.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Сантон, Д`Амброзио, Миранда, Весино, Гальярдини, Валеро (Жоау Мариу 83), Кандрева (Брозович 73), Перишич, Икарди (Эдер 90).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Аталанта»: Бериша, Паломино, Масиелло, Кастань, Толой (Хаас 77), Гомес (Орсолини 67), де Рон, Иличич (Петанья 55), Кристанте, Куртич, Хатебор.
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.
Предупреждения: Паломино 48, Куртич 53.
Судья: Микаэль Фаббри.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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Икар-топчег! Шкриньяр и Миранда - зверюги. Пашут и за себя, и за тех кривоногих бровочников, и за того парня, которого нет - опорника. З/п Данилки, самурая и лягушки надо перечислять им. Отдельный респект словаку за то, что сперва съел дельфина Гомеза, а потом и шкафа Петанья.
Еще раз всех нерадзурри с викторией! Спс за позитив и Сампе)))
Икар-топчег! Шкриньяр и Миранда - зверюги. Пашут и за себя, и за тех кривоногих бровочников, и за того парня, которого нет - опорника. З/п Данилки, самурая и лягушки надо перечислять им. Отдельный респект словаку за то, что сперва съел дельфина Гомеза, а потом и шкафа Петанья.
Еще раз всех нерадзурри с викторией! Спс за позитив и Сампе)))
Интер лучший!
Интер лучший!