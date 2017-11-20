Нападающий сборной Аргентины Бенедетто порвал «кресты» и рискует пропустить ЧМ-2018

Нападающий «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто, которым интересовалась «Севилья», получил тяжелую травму в матче чемпионата Аргентины. В последнем матче против «Расинга» (1:2) футболист получил повреждение крестообразных связок колена.

Восстановление займет более полугода. Таким образом, игрок рискует пропустить грядущий чемпионат мира.

Бенедетто выступает за «Бока Хуниорс» с лета прошлого года, за это время он забил 35 мячей в 42 матчах всех турниров. В его активе также 4 матча за сборную.

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