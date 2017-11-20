Быстров: «Не удивляет, что в „Зените“ мало питерских игроков, их негде взять»

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров после поражения от «Зенита» (0:5) поделился мнением об игре «сине-бело-голубых».

«Команда в стадии строительства, хотя очень сильная. Слышал разговоры о том, что „Зенит“ не до конца укрепился. Однако если не укрепился, то что тогда говорить об остальных командах, которые никогда в жизни этого не делали. Там каждый игрок хорошего уровня.

Не удивляет ли, что в „Зените“ очень мало питерских игроков? А чего удивляться, если их негде взять. Была бы возможность - взяли бы. Зато много аргентинцев. Впрочем, поживем - увидим. Если команда на будущий год будет играть в Лиге чемпионов, может, это себя и оправдает».

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