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Быстров: «Не удивляет, что в „Зените“ мало питерских игроков, их негде взять»

сегодня, 10:35
ЗенитЗенит5 : 0ТосноТосноМатч завершен

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров после поражения от «Зенита» (0:5) поделился мнением об игре «сине-бело-голубых».

«Команда в стадии строительства, хотя очень сильная. Слышал разговоры о том, что „Зенит“ не до конца укрепился. Однако если не укрепился, то что тогда говорить об остальных командах, которые никогда в жизни этого не делали. Там каждый игрок хорошего уровня.

Не удивляет ли, что в „Зените“ очень мало питерских игроков? А чего удивляться, если их негде взять. Была бы возможность - взяли бы. Зато много аргентинцев. Впрочем, поживем - увидим. Если команда на будущий год будет играть в Лиге чемпионов, может, это себя и оправдает».

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Все комментарии
ermak6448
сегодня в 10:46
Вова! Есть школа " Смена ", сам там бегал и ты прибывал к чему это высказывание...???
mat73 ответил Мельгарехо
сегодня в 10:45
Мельгарехо:
питерские парни Халков и Витселев в Китай на заработки уехали
Дзюбинин ещё остался, трофеев ждёт!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 10:44
эх вова самые то лучшии годы были в спартаке
но возвращение было не удачным и все наперекосяк.
cska1948
сегодня в 10:42
До тех пор, пока деньги Газпрома будут позволять покупку ГОТОВЫХ игроков, в Зените своих воспитанников не будет.
Мельгарехо
сегодня в 10:40
питерские парни Халков и Витселев в Китай на заработки уехали
Казанский
сегодня в 10:39
Была в Питере футбольная школа "Смена" из которой вышли Аршавин,Кержаков и т.д.,но как его прихватизировал Газпром,обозвав Академией Зенита,то и выпускников не стало.Случайность?
Московские бабушки
сегодня в 10:39
    Ironyfan
    сегодня в 10:38
    Евсеев хорошую обкатку получает в Урале...
    Мельгарехо
    сегодня в 10:37
    питер не футбольный город
    mamba9090909
    сегодня в 10:37
    Ещё один "обиженный".
    Efimych
    сегодня в 10:36
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