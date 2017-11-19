Малафеев: «Стадион „Санкт-Петербург“ - грандиозный и футбольный»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился впечатлениями от стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

«Стадион футбольный, он грандиозный. Здесь классно! На улице холодно, внутри тепло. Атмосфера как и для игроков, так и для зрителей очень хорошая. Здесь можно отдохнуть, перекусить. Приезжать на такое сооружение — одно удовольствие, потому что спокойно припарковался, прошел. Здесь можно потеряться! Не то что на „Петровском“».

Сегодня «Зенит» переиграл «Тосно» (5:0).

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