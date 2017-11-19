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Черчесов: «„Спартак“ должен обязательно обыгрывать „Зенит“»

вчера, 23:02
СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит27.11.2017 в 19:30 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Зенитом». Встреча состоится в Москве 27 ноября.

«Вывеска, конечно, супер. Команды плюс-минус в равных условиях, будут играть после еврокубков. Естественно, это будет так называемая игра за шесть очков. „Спартак“ должен обязательно выиграть, чтобы не упустить „Зенит“ с горизонта», — сказал Черчесов.

Напомним, что «Зенит» накануне разгромил «Тосно» (5:0), «Спартак» на выезде одержал разгромную победу над «Краснодаром» (4:1).

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Все комментарии
eaguar
сегодня в 00:11
Удачи Спартаку .
RussianHorse ответил Великий Князь
сегодня в 00:08
Великий Князь:
Нужно помочь паровозу.
Хочешь помочь паровозу? Купи какую-нибудь 💩 песню джигрды, пусть чувак себе хоть тапки нормальные купит, а то стыдно на это смотреть)
wingback
сегодня в 00:02
    Великий Князь
    вчера в 23:52
    Нужно помочь паровозу.
    sir-5
    вчера в 23:51
    "Локо" лидирует,суперфорвард Вернблум только форму набирает,а они"м...ламинируют" на "Зенит",списывая со счетов остальных.Смешно.
    Jeck Denielse
    вчера в 23:50
    Что должен был сказать бывший тренер Спартака сидящий в московской "красно-белой" студии передачи "После футбола" ?????

    Зенит Чемпион ???
    Zenfan
    вчера в 23:40
    Черчесов: «„Спартак“ должен обязательно проигрывать „Зенит“
    Влад Богатырёв
    вчера в 23:27
    Судя по комментам сразу видно "школоту" читающую лишь заголовки.)))
    Конечно, что бы не упустить Зенит, Спартак должен выигрывать.
    Кто-то с этим может поспорить?
    Ах, да - "школота".))))
    ermak6848
    вчера в 23:18
    Стас лиху брякнул в угоду стана болельщиков фк Спартак,
    После Евро игр будет - видно у кого хватит сил выглядеть достойной победителем...
    вячеслав остапенко
    вчера в 23:16
    А я думаю команды равные
    salaga
    вчера в 23:14
    А вот Зенит Черчесову ничего не должен и будет играть в своё удовольствие.
    drug01
    вчера в 23:08
    .....а Зенит не согласен!!!!!
    вoлгoдoн
    вчера в 23:06
    Мнение таpaсовского легендарного таракана обычно не срабатывает)
    kastites
    вчера в 23:04
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