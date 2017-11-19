Черчесов: «„Спартак“ должен обязательно обыгрывать „Зенит“»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Зенитом». Встреча состоится в Москве 27 ноября.

«Вывеска, конечно, супер. Команды плюс-минус в равных условиях, будут играть после еврокубков. Естественно, это будет так называемая игра за шесть очков. „Спартак“ должен обязательно выиграть, чтобы не упустить „Зенит“ с горизонта», — сказал Черчесов.

Напомним, что «Зенит» накануне разгромил «Тосно» (5:0), «Спартак» на выезде одержал разгромную победу над «Краснодаром» (4:1).

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