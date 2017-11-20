Антон Миранчук: «Лига Европы очень важна, хотим сыграть с топ-клубами»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук после победы над «Анжи» (1:0) в матче национального первенства отметил, что команда уже переключилась на подготовку к Лиге Европы.

«Лига Европы очень важна. Нужно отдать все силы. Очень хочется пройти дальше и сыграть с топ-клубами. Про Хабаровск пока не думаем, главное – Лига Европы», - сказал Миранчук.

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