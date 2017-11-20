Мидо: «Салах недолго будет играть в „Ливерпуле“, он уйдет в „Реал“»

Известный в прошлом египетский футболист Мидо уверен, что его соотечественник Мохамед Салах не задержится в «Ливерпуле», а в конечном итоге перейдет в «Реал».

«У Салаха есть необходимый менталитет, который позволит ему играть на высшем уровне в течение многих лет. Это то, чего не хватало остальным египтянам, когда нам выпадала возможность поиграть в Европе. Я считаю, что Салах недолго будет выступать в „Ливерпуле“! Он уйдет в „Реал“», — написал Мидо в своем «твиттере».

Салах забил 9 мячей в 12 матчах АПЛ текущего сезона.

Новый снайпер после Суареса в «Ливерпуле»?!

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте