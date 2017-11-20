Бенитес: «Погба пока не на уровне Джеррарда»

Наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес считает, что полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба пока рано сравнивать с экс-игроком «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом.

«Они разные. Стиви держал уровень в течение очень многих лет. Он мог влиять на результат в каждой встрече, играя даже без мяча. Он был отличным футболистом. Погба тоже очень хорош, но ему нужно стабильно выступать несколько лет. Например, Джераррд был на виду 10 или 15 лет.

Вообще, Погба не играет в моей команде, так что я не могу очень много о нем говорить. Но он хорош, как и большинство футболистов „Манчестер Юнайтед“».

В последнем туре АПЛ МЮ разгромил «Ньюкасл» (4:1).

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