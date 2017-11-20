Сухи: «„Базель“ хочет выбить ЦСКА из ЛЧ не меньше, чем фанаты „Спартака“»

Бывший игрок «Спартака», а ныне футболист «Базеля» Марек Сухи рассказал о борьбе с ЦСКА за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Думаю, болельщики „Спартака“ хотят, чтобы мы выбили ЦСКА из Лиги чемпионов. Поверьте, мы сами желаем этого не меньше. Думаю, „Базелю“ уже удалось порадовать болельщиков „Спартака“, когда мы выиграли в Москве. Потом был ответ ЦСКА в Швейцарии — можно сказать, сейчас у нас ничья. Посмотрим, кто будет счастливее после последнего тура группового этапа. Я очень хочу занять второе место и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Что касается перспектив „Спартака“, то думаю, шансы есть, хотя будет сложно. Нужно обязательно обыгрывать „Марибор“ дома и стараться добиться нужного результата с „Ливерпулем“. Пока есть шанс, нужно биться до последнего».

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