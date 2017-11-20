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Сухи: «„Базель“ хочет выбить ЦСКА из ЛЧ не меньше, чем фанаты „Спартака“»

сегодня, 09:54

Бывший игрок «Спартака», а ныне футболист «Базеля» Марек Сухи рассказал о борьбе с ЦСКА за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Думаю, болельщики „Спартака“ хотят, чтобы мы выбили ЦСКА из Лиги чемпионов. Поверьте, мы сами желаем этого не меньше. Думаю, „Базелю“ уже удалось порадовать болельщиков „Спартака“, когда мы выиграли в Москве. Потом был ответ ЦСКА в Швейцарии — можно сказать, сейчас у нас ничья. Посмотрим, кто будет счастливее после последнего тура группового этапа. Я очень хочу занять второе место и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Что касается перспектив „Спартака“, то думаю, шансы есть, хотя будет сложно. Нужно обязательно обыгрывать „Марибор“ дома и стараться добиться нужного результата с „Ливерпулем“. Пока есть шанс, нужно биться до последнего».

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Все комментарии
Казанский
сегодня в 10:46
ЦСКА совершит сенчацию,если в поей-офф ЛЕ выйдет,а если в 1/8 ЛЧ,то и апокалипсис не за горами))
dudka 98
сегодня в 10:46
мда, даже в швейцарии знают что только спартачи желают своим братьям только наихудшего
какой стыд
Overbeer
сегодня в 10:38
А я за ЦСКА болею в ЛЧ и за всех остальных в Европе
Мельгарехо
сегодня в 10:34
все правильно, середнячку не место в таком великом турнире как ЛЧ
makkie
сегодня в 10:31
Кстати, это интервью Известия запостили - те еще выдумщики и хайпаловы)
Так что я бы не доверял якобы словам Сухи про фанатов Спартака. Написано ради красного словца.

Известия, кстати, уже мало кто печатает - видимо Соккер еще до конца понял их стратегию)
cevin cigan
сегодня в 10:26
До маразма - пол шага.........
makkie ответил Некит_Зенит
сегодня в 10:25
Некит_Зенит:
Если болелы спартака желают выбить российский клуб из ЛЧ, значит они к@нченые.
RussianHorse и Sully ставили аватарки с эмблемами клубов-соперников Спартака по ЛЧ и болели за них.
Какое верное определение ты дал их поведению :)))
Некит_Зенит
сегодня в 10:21
    cska plus
    сегодня в 10:21
      RussianHorse
      сегодня в 10:19
        Дмитрий Аександров
        сегодня в 10:14
        Спорное утверждение Сухи, жалеющего, что не играет в чемпионате России.
        По мне, чем больше российских команд в еврокубках, тем лучше для нашего футбола.
        sihafazatron
        сегодня в 10:14
        Мю может помочь армейцам, но надо на свои силы рассчитывать в первую очередь
        sihafazatron
        сегодня в 10:12
        Глупо звучит. Главная цель для них должна быть выход из группы, а не выбить цска)
        Заполярный
        сегодня в 10:10
        КАКОЙ ПЛЕЙ-ОФФ КОНИ И ТАК КОПЫТА ЕЛЕ НОСЯТ.
        Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 10:10
        Удачи Базелю в добром деле!)
        makkie
        сегодня в 10:07
        Интересует (нет) мнение всезнающих коней - так ли это?)
        iri13
        сегодня в 10:06
        ..все в стиле соокера. Спартак и все остальные.
        LOpp
        сегодня в 10:05
        главная задача Базеля, это продление легендарного рекорда Игоряна-Сухоряна
        КЭТиК
        сегодня в 10:03
        Фанат: Спартака: Пусть играют, сил на чемпионат меньше останется!
        antant1
        сегодня в 10:00
        Ох Марек сейчас тебе и Спартаку достанется от местных)
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