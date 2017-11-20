Гвардиола: «Игроки „Сити“ не станут самодовольными, иначе я их убью»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заверил, что его игроки не станут расслабленными, несмотря на 10 побед в АПЛ кряду.

«Футболисты „Манчестер Сити“ не станут самодовольными. Этого не случится, потому что я их тренер. Если бы такое произошло, то я бы их убил. В моих командах нет места шапкозакидательским настроениям.

Допускаю, что игроки могут играть плохо, соперники могут нас обыгрывать, но моя команда всегда будет выходить на поле с желанием и горящими глазами».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте