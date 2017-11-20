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Тавеккио не собирается уходить с поста президента Федерации футбола Италии

сегодня, 08:58

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио заявил, что он не уйдет своего поста, несмотря на провал сборной в отборе к ЧМ-2018.

«Я долго думал и решил продолжить заниматься проектом, который мы создали. Кто привез систему VAR в Италию? Кто дали Италии 4 команды в Лиге чемпионов? Тавеккио, вот кто! 

Вы хотите услышать о моей отставке, но вы этого не дождетесь! Почему я должен уходить, если мой проект будет одобрен Федеральной комиссией?»

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