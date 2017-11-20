Блохин: «Зинченко то в „Наполи“ отдают, то еще куда-то в аренду. И что дальше?»

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин порассуждал о карьере полузащитника Александра Зинченко, который на данный момент сидит в глубоком запасе «Манчестер Сити».

«Зинченко играет в „Манчестер Сити“? То в аренду отдают, то в Неаполь, то еще куда-то в аренду. Ну и что дальше? Ну заработали на нем деньги, но ты же не играешь.

Устраиваешься в „Манчестер Сити“, с майкой рекламу делаешь, светишься, приезжаешь такой: „Да я в „Манчестер Сити“, что вы, пацаны, а вы кто такие, „Верес“? Ну давайте „Верес““, — сказал Блохин в эфире передачи „ПроФутбол“.

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