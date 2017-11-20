Тавеккио перечислил кандидатуры на пост главного тренера сборной Италии

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио рассказал, что организация рассматривает только топ-наставников на пост нового рулевого «Скуадра Адзурры».

«В настоящий момент у всех тренеров есть контрактные обязательства минимум до июня. Это многомиллионные сделки, и мы не готовы платить такую неустойку.

Мы ищем лучшего. Понятно, что речь идет о тренерах калибра Анчелотти, Раньери, Аллегри, Конте или о ком-то другом, вроде Манчини. Вот список вариантов».

Напомним, что Италия впервые с 1958 года не вышла на чемпионат мира.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте