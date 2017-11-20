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Тавеккио перечислил кандидатуры на пост главного тренера сборной Италии

сегодня, 09:41

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио рассказал, что организация рассматривает только топ-наставников на пост нового рулевого «Скуадра Адзурры».

«В настоящий момент у всех тренеров есть контрактные обязательства минимум до июня. Это многомиллионные сделки, и мы не готовы платить такую неустойку.

Мы ищем лучшего. Понятно, что речь идет о тренерах калибра Анчелотти, Раньери, Аллегри, Конте или о ком-то другом, вроде Манчини. Вот список вариантов».

Напомним, что Италия впервые с 1958 года не вышла на чемпионат мира.

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Все комментарии
Василий 50 ответил Kurtd
сегодня в 10:09
Kurtd:
Чё за бред? Он бухой что ли? У Анчелотти нет контракта вовсе, если Тавеккио не в курсе.
Скорее всего у Анчелотти, все таки, есть обязательства перед "Баварией".
И они прописаны на случай досрочного расторжения контракта.
ДСА
сегодня в 10:06
А платить столько же сколько в клубах будут?
Вряд ли. Тогда из топ-тренеров тренировать пойдет только безработный.
Kurtd
сегодня в 09:49
Чё за бред? Он бухой что ли?
У Анчелотти нет контракта вовсе, если Тавеккио не в курсе.
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