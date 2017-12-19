Ди Франческо: «Я — что-то среднее между Анчелотти и Конте»

19 декабря 2017, 15:52

Наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо описал свой стиль работы, как «нечто среднее между Карло Анчелотти и Антонио Конте»:

«Мне нравится хладнокровие Анчелотти и взаимосвязь, которую он выстраивает с игроками.

Конте хорош с мотивационной точки зрения. Он очень трудолюбив во время тренировок.

Полагаю, что я — что-то среднее между этими двумя специалистами».

Напомним, что 48-летний тренер возглавил римский клуб в июне 2017 года, сменив на этом посту Лучано Спаллетти.