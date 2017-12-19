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Ди Франческо: «Я — что-то среднее между Анчелотти и Конте»

19 декабря 2017, 15:52

Наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо описал свой стиль работы, как «нечто среднее между Карло Анчелотти и Антонио Конте»:

«Мне нравится хладнокровие Анчелотти и взаимосвязь, которую он выстраивает с игроками.

Конте хорош с мотивационной точки зрения. Он очень трудолюбив во время тренировок.

Полагаю, что я — что-то среднее между этими двумя специалистами».

Напомним, что 48-летний тренер возглавил римский клуб в июне 2017 года, сменив на этом посту Лучано Спаллетти.

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sihafazatron
sihafazatron
   122 / 1063
19 декабря 2017 в 16:34
кончелотти)
Bendestro_1
Bendestro_1
19 декабря 2017 в 16:05
Скромняга...)))
FILL3286
FILL3286
   27 / 1063
19 декабря 2017 в 16:03
Верно все!
Далеко тебе до этих ТОП тренеров!
anyway
anyway
   48 / 1063
19 декабря 2017 в 15:55
высоко взял, хотя по челси он конечно хороший удар нанес...
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