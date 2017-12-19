Ди Франческо: «Я — что-то среднее между Анчелотти и Конте»

Наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо описал свой стиль работы, как «нечто среднее между Карло Анчелотти и Антонио Конте»:
«Мне нравится хладнокровие Анчелотти и взаимосвязь, которую он выстраивает с игроками.
Конте хорош с мотивационной точки зрения. Он очень трудолюбив во время тренировок.
Полагаю, что я — что-то среднее между этими двумя специалистами».
Напомним, что 48-летний тренер возглавил римский клуб в июне 2017 года, сменив на этом посту Лучано Спаллетти.
Далеко тебе до этих ТОП тренеров!
Далеко тебе до этих ТОП тренеров!