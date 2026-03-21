Игрок «Волги» забил гол ударом через себя

сегодня, 18:59

Нападающий ульяновской «Волги» отметился красивым голом в матче 24-го тура Первой лиги с «Уфой» на выезде (1:2).

На 85-й минуте гости подали угловой, мяч отскочил к защитнику Айдару Хабибуллину, который головой скинул на Мурзу, а тот отправил мяч в ворота ударом через себя. Счет был 2:0 в пользу хозяев поля.