Аллегри: «Я делаю выбор в пользу игроков, которые полезны не менее Дибалы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил, почему в матче против «Ромы» он вновь оставил на скамейке запасных нападающего Пауло Дибалу:

«У меня нет абсолютно никаких проблем с Дибалой. Если бы его не было в команде, это было бы проблемой.

Он многое сделал для „Ювентуса“ и еще больше сделает, но пока я делаю выбор в пользу игроков, которые полезны не менее его. Просто нам нужно было больше мощи, ведь „Рома“ - физически крепкая команда.

Пауло набирает свою идеальную форму. Он играет за отличную команду и уважает мои решения. Это временно, тут нет никаких проблем».