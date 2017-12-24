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Ширер назвал сумму, в которую он оценивает Кейна

сегодня, 10:04
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон26.12.2017 в 15:30 Не начался

Экс-нападающий «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер считает, что форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забьет «Саутгемптону» в матче 20-го тура АПЛ и превзойдет его рекорд по количеству голов в Премьер-Лиге в календарном году:

«Он сделает это, сделает. Он просто одержим голами.

Он голоден до мяча, хочет отправлять его в сетку, полон уверенности - все выдает в нем высококлассного мастера. Он великолепен.

Помню, как во время одной из трансляций я сказал, что Кейн стоит 90 млн фунтов. Теперь он стоит в два раза больше».

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Все комментарии
YRunner
YRunner
сегодня в 14:42
Алли нырнет - Кейн забьет. Народная мудрость.
nnb199O
nnb199O
сегодня в 12:42
Обычный середняк, видели как он играет против топ клубов - полный нуль....
sparxx3
sparxx3 ответил cannongun
сегодня в 12:20
cannongun:
а для Переса - все 250
А для португальской истерички все 300
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:11
Как бы агличанин не хвалил и не накручивал англичанина - у них нет игроков мирового масштаба....
Хороший нап - не более...
180 млн стоят Левандовски+Агуэро вместе.....но не один Кейн... )))
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 11:48
Кейн Ваш просто мыльный пузырь, отправить его в Италию или Испанию и сразу станет средним игроком.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:33
Столько стоят эмоции Ширера.
cannongun
cannongun
сегодня в 10:22
а для Переса - все 250
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