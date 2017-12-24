Ширер назвал сумму, в которую он оценивает Кейна

Экс-нападающий «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер считает, что форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забьет «Саутгемптону» в матче 20-го тура АПЛ и превзойдет его рекорд по количеству голов в Премьер-Лиге в календарном году:

«Он сделает это, сделает. Он просто одержим голами.

Он голоден до мяча, хочет отправлять его в сетку, полон уверенности - все выдает в нем высококлассного мастера. Он великолепен.

Помню, как во время одной из трансляций я сказал, что Кейн стоит 90 млн фунтов. Теперь он стоит в два раза больше».