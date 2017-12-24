Ван Гал: «Блинду лучше перейти в „Барселону“, чем оставаться в МЮ»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал советует защитнику «красных дьяволов» Дейли Блинду покинуть команду:

«Дейли Блинду лучше перейти в „Барселону“, чем оставаться в „Манчестер Юнайтед“.

Он не всегда даже на скамейку запасных попадает. Дейли может играть на нескольких позициях, и в „Барселоне“ ему никогда не придется сидеть на трибунах. „Барселоне“ он подойдет лучше, чем МЮ. Уровень и стиль его игры больше подходят Ла Лиге, чем АПЛ».

Отметим, что контракт Блинда с МЮ истекает грядущим летом.