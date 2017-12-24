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Ван Гал: «Блинду лучше перейти в „Барселону“, чем оставаться в МЮ»

сегодня, 09:35

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал советует защитнику «красных дьяволов» Дейли Блинду покинуть команду:

«Дейли Блинду лучше перейти в „Барселону“, чем оставаться в „Манчестер Юнайтед“.

Он не всегда даже на скамейку запасных попадает. Дейли может играть на нескольких позициях, и в „Барселоне“ ему никогда не придется сидеть на трибунах. „Барселоне“ он подойдет лучше, чем МЮ. Уровень и стиль его игры больше подходят Ла Лиге, чем АПЛ».

Отметим, что контракт Блинда с МЮ истекает грядущим летом.

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Все комментарии
hoper
hoper
сегодня в 17:26
мангал конкретно подсел на траву.А мысли у него не возникало,что надо для начала уговорить Барсу ,чтобы они захотели видеть этого скажем так не очень сильного игрока у себя.Может куда-нибудь в Турцию будет самое оно
barca200885
barca200885
сегодня в 15:29
Он не нужен Барселоне, слабый игрок
hardpony
hardpony
сегодня в 14:43
все никак не успокоится. держит обиду на мю
3 к 1
3 к 1 ответил Apsny
сегодня в 14:35
Apsny:
Запасник, не более.
Мой дух не изнемог во мгле противоречий,
Не обессилел ум в сцепленьях роковых.
Я все мечты люблю, мне дороги все речи,
И всем богам я посвящаю стих.

Я возносил мольбы Астарте и Гекате,
Как жрец, стотельчих жертв сам проливал я кровь,
И после подходил к подножиям распятий
И славил сильную, как смерть, любовь.

Я посещал сады Ликеев, Академий,
На воске отмечал реченья мудрецов;
Как верный ученик, я был ласкаем всеми,
Но сам любил лишь сочетанья слов.

На острове Мечты, где статуи, где песни,
Я исследил пути в огнях и без огней,
То поклонялся тем, что ярче, что телесней,
То трепетал в предчувствии теней.

И странно полюбил я мглу противоречий
И жадно стал искать сплетений роковых.
Мне сладки все мечты, мне дороги все речи,
И всем богам я посвящаю стих...

(В. Брюсов )

П.С. Я буду тебя просвещать качественными мыслями и словами людей. Я сделаю из тебя человека. Я выбью из тебя дух глора. Я постараюсь. (это не из мемуаров Роналду, моё (автор Я) личное)).
Apsny
Apsny
сегодня в 14:09
Запасник, не более.
FRZZ
FRZZ
сегодня в 13:03
Если Ван Гал на самом деле говорил так, то он не далекий человек.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:47
Ван Гал советует, предположим Блинд захотел в Барсу, так легко что ли. ..А у руководства МЮ и Барсы не спрашивают нужен ли им этот переход. ..
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:30
Я думаю если советует значить надо прислушаться
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 11:59
конечно это ему лучше
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 11:56
Дурень,ты же сам его подписал!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 11:45
Не факт. На позиции левого защитника в Барселоне уже есть Жорди Альба, да и Люка Динь поинтереснее голландца будет! А если рассматривать Дэйли в качестве опорника, то и там ему придется конкурировать с самим Бускетсом....
старина
старина
сегодня в 11:20
А Барселоне он зачем?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Funny_Smailik
сегодня в 11:13
Funny_Smailik:
«Дейли Блинду лучше перейти в „Барселону“, чем оставаться в „Манчестер Юнайтед“. Он не всегда даже на скамейку запасных попадает. Сказал так будто он безнадёжен и Барса примет любого шлака, даже на скамейку. Катись-ка ты Ван Гал колобком с такими советами. Я бы тогда советовал игрокам АПЛ уходить в Китай чем в МЮ. Поскольку если в МЮ - ни денег, не трофеев, то в Китае хоть деньги :)
В МЮ нет денег - ахаха самый прибыльный клуб в мире, в МЮ нет трофееев - ахаха в прошлом сезоне взяли 3, в позапрошлом -1, а твоя Барселона ничего путевого не взяла
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 10:56
«Дейли Блинду лучше перейти в „Барселону“, чем оставаться в „Манчестер Юнайтед“.
Он не всегда даже на скамейку запасных попадает.

Сказал так будто он безнадёжен и Барса примет любого шлака, даже на скамейку. Катись-ка ты Ван Гал колобком с такими советами. Я бы тогда советовал игрокам АПЛ уходить в Китай чем в МЮ. Поскольку если в МЮ - ни денег, не трофеев, то в Китае хоть деньги :)
Cules2013
Cules2013
сегодня в 10:42
В Барсе ему будет норм, Вермален не даст соврать))) Но об основе речи даже нет, будет запасным, просто не таким глухим, и трофеи будут)
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 10:22
Да этот Блинд днарь! Ван Гаал его притащил, потому что он его соотечественник! Жду не дождусь когда он свалит из команды
"Дейли может играть на нескольких позициях..." - одинаково плохо)
Mister_Leo
Mister_Leo
сегодня в 10:18
он вытеснит кого из пары Пике или Умтити что ли ? хотя Барсе он действительно пригодился бы раз Маскерано уходит , а Вермален травмируется часто .. для ротации не плохой игрок
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:15
Его кто-то в Барселону зовёт?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:52
Лучше пусть Моуриньо покинет клуб.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 09:50
Бомбит философа ! )))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:41
Тогда зачем его ты сам брал в АПЛ,лол
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