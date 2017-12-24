«Спартак» согласовывает новый контракт с основным защитником

33-летний защитник «Спартака» Андрей Ещенко в ближайшее время продлит контракт с московским коллективом — переговоры уже ведутся. Об этом рассказал источник, близкий к игроку:

«В настоящее время клуб и игрок ведут переговоры по новому контракту, обсуждают детали и сроки соглашения».

Срок действующего соглашения Ещенко с клубом истекает летом 2018 года.

Игрок обороны присоединился к «красно-белым» в июне 2016 года на правах свободного агента. За это время Ещенко провел 41 матч в РФПЛ и забил один гол.