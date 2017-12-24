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«Спартак» согласовывает новый контракт с основным защитником

вчера, 18:52

33-летний защитник «Спартака» Андрей Ещенко в ближайшее время продлит контракт с московским коллективом — переговоры уже ведутся. Об этом рассказал источник, близкий к игроку:

«В настоящее время клуб и игрок ведут переговоры по новому контракту, обсуждают детали и сроки соглашения».

Срок действующего соглашения Ещенко с клубом истекает летом 2018 года.

Игрок обороны присоединился к «красно-белым» в июне 2016 года на правах свободного агента. За это время Ещенко провел 41 матч в РФПЛ и забил один гол.

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Все комментарии
Shagrath82
Shagrath82 ответил mangoх12
сегодня в 03:42
mangoх12:
ахаха они над березами смеялись а у самих основной защитник в 33 года )) спартачи умеют веселить)
А Березам по 33?
MALOVAR
MALOVAR ответил mangoх12
сегодня в 00:06
основной Комбаров
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 00:04
Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль сегодня утром, 24 декабря, угодил в автомобильную аварию. Специалист направлялся в родную Астурию, чтобы отметить со своей семьёй Рождество, и на трассе, которая соединяет Логроньо и Бильбао, машина тренера врезалась в выскочившего на дорогу .............................. информирует интернет-издание Marca.

Марселино был доставлен в больницу, где прошёл медицинский осмотр и был отпущен домой. Здоровью 52-летнего специалиста ничего не угрожает.
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 00:02
слышали новость в испании.
болельщик спартака попал в дтп с гл.тренером валенсии марселино торалем , который угодил после этого в больницу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:01
Не очень надёжный....не слишком забивной...не достаточно молод....
В принципе по всем параметрам подходит....

Старательный правда.....но после подписания контракта наверно и эта неподходящая под критерии черта пропадёт...

Удачи !!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил mangoх12
вчера в 23:34
mangoх12:
ахаха они над березами смеялись а у самих основной защитник в 33 года )) спартачи умеют веселить)
Березуцкие ржут над 7партачами!
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:07
ахаха они над березами смеялись а у самих основной защитник в 33 года )) спартачи умеют веселить)
Faustello
Faustello
вчера в 23:00
Господи как хорошо, побольше бы этих основных переподписали бы))))
Miaf
Miaf
вчера в 22:46
Допускает много ошибок, но восполняет свои недостатки огромной отдачей. Почти в каждом матче бьется, как настоящий гладиатор.
Заполярный
Заполярный
вчера в 22:25
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ И ЛИШНИЙ ФИТИЛЬ КОНЕБАКЛАНАМ.
Egorium
Egorium ответил Ромбик
вчера в 22:24
Ромбик:
Ещенко достоин нового контракта. Он доказывает это своей игрой .
Ещенко достоин контракта со спартаком, где еще позволят загнать в свои ворота семь мячей.
time out
time out ответил InKarpinWeTrust
вчера в 22:12
InKarpinWeTrust:
свинтачи, а давайте с ним еще на 10 лет контракт!
На 10 лет вы с Игнашом подписывайте и на 15 с Березами, они этого заслужили. Пока эти кони телегу таскают, пусть Гинер ищет овес для них.
mat73
mat73
вчера в 21:56
Не идеальный, но достойный вариант.
Colonist
Colonist ответил InKarpinWeTrust
вчера в 21:52
    Colonist
    Colonist
    вчера в 21:51
    Правильно! Спартаковцев это устраивает! Болельщики против нас, можете уписаться с досады!
    Александр Северный
    Александр Северный ответил Литейный 4
    вчера в 21:49
    Литейный 4:
    Хороший оборонщик. В Спартаке вообще лучшая защита. Больше пропустили только СКА и Тосно! Ахахахаха!!!!
    Лучше бы взяли защитника из своих фарм-клубов: краснодара, арсенала или ростова, они по любому меньше голов в свои ворота помогли забить.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:14
    Ещенко точно заслужил новый контракт, это тот игрок, который даже в случае появления более сильного игрока будет выходить в отведенное время и выкладываться по полной....
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 21:14
    Хороший оборонщик. В Спартаке вообще лучшая защита. Больше пропустили только СКА и Тосно! Ахахахаха!!!!
    Ромбик
    Ромбик
    вчера в 21:08
    Ещенко достоин нового контракта. Он доказывает это своей игрой .
    quinn-se
    quinn-se
    вчера в 21:01
    Никто не идеален, конечно... Но Андрей - БОЕЦ до мозга костей! И это главное его качество иногда перекрывает все недостатки. А ещё он искренний, честный и позитивный человек, что тоже очень немаловажно) Рано списываете, уж кто-кто, а он ещё повоюет, это уж точно!)
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    вчера в 20:21
    свинтачи, а давайте с ним еще на 10 лет контракт!
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    вчера в 20:20
    Глушаков согласовывет банные забавы с Промесом
    proezd2
    proezd2
    вчера в 20:06
    дафно пора.
    mr.onnepassepas@mail.ru
    mr.onnepassepas@mail.ru ответил swift stream
    вчера в 19:52
    swift stream:
    Это не тот безумный, который бегает по поля зазря?
    Тот, тот! Чемпион РФПЛ.
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    вчера в 19:52
    ...не очень-то он надёжен , моторика бестолковая...
    ...но на безрыбье...
    mr.onnepassepas@mail.ru
    mr.onnepassepas@mail.ru ответил drug01
    вчера в 19:50
    drug01:
    Андрею надо побольше выжать ,а затем....сесть на лавку можно!
    Это как обозник Дзюба? Да , ловко он газпром нагнул!!!
    cpartak60
    cpartak60
    вчера в 19:49
    хороший защитник!бывают конечно пробелы в игре,но подкупают его азарт и желание играть и выкладываться в каждой игре!
    mr.onnepassepas@mail.ru
    mr.onnepassepas@mail.ru ответил Egorium
    вчера в 19:48
    Egorium:
    Они оба лучшие в стране пропускающие мимо себя.
    При наличии братьев Березуцких, хрен ты угадал!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 19:41
    Опрометчивый шаг Андрея с семинулевыми!
    Nikola45
    Nikola45
    вчера в 19:32
    А разве он в эстраду не ушел? )) Вот он же в начале клипа ))

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