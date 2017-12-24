В МЮ свернули переговоры с Моуриньо по новому контракту

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и главным тренером команды Жозе Моуриньо могут не получить продолжения.

Напомним, португалец в прошлом сезоне завоевал с командой три трофея, чем заработал доверие со стороны руководства манкунианцев, но неуверенные выступления команды в последних матчах заставили боссов клуба пересмотреть свою позицию и задуматься о перспективе продления сотрудничества с наставником.

По слухам, владельцев «красных дьяволов» не устраивает та игра, что показывает команда. «Юнайтед» критикуют за чрезмерно прагматичный футбол при том, что клуб потратил солидные деньги на усиление состава при Моуриньо.

При этом в турнирной таблице чемпионата Англии МЮ отстает от своих соседей - «Манчестер Сити», на 13 очков после 19 туров.