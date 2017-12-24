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В МЮ свернули переговоры с Моуриньо по новому контракту

сегодня, 12:43

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и главным тренером команды Жозе Моуриньо могут не получить продолжения.

Напомним, португалец в прошлом сезоне завоевал с командой три трофея, чем заработал доверие со стороны руководства манкунианцев, но неуверенные выступления команды в последних матчах заставили боссов клуба пересмотреть свою позицию и задуматься о перспективе продления сотрудничества с наставником.

По слухам, владельцев «красных дьяволов» не устраивает та игра, что показывает команда. «Юнайтед» критикуют за чрезмерно прагматичный футбол при том, что клуб потратил солидные деньги на усиление состава при Моуриньо.

При этом в турнирной таблице чемпионата Англии МЮ отстает от своих соседей - «Манчестер Сити», на 13 очков после 19 туров.

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Все комментарии
Dark MU
Dark MU ответил Владимир Ушаков
сегодня в 17:56
Владимир Ушаков:
Команде нужно усиление,игра неплохая,но реализация подводит, нужен качественная 10-ка и правый вингер в свете ухода Мхитаряна,да от игроков не уровня МЮ которых привел ЛВГ надо избавится, я думаю Моуриньо топ-тренер котрый сделал результат в прошлом сезоне,но и в этом еще не сказал своего слова,и менять его возможно будет ошибкой,ведь других доступных топ-тренеров нет
До конца сезона нет смысла менять его, посмотрим что получится в конце сезона, а потом уже делать выводы
lobsterdam
lobsterdam ответил Санчо Панса
сегодня в 17:25
Санчо Панса:
Полагаю, что это временное явление! Манкунианцы раскочегарятся уже в Боксинг-Дэй, а в 2018 году заметно улучшат свою игру и победы обязательно придут) Я верю в Маура и его подопечных!
оптимист - это слабо информированный пессимист.
hoper
hoper
сегодня в 17:23
надо признать ,что у Моуриньо не получается в МЮ.И его надо менять.И опять всё заново.Новые покупки и всё из этого вытекающее.Не скоро мы выиграем 21-й титул.дедушка САФ как же тебя не хватает
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:21
Полагаю, что это временное явление! Манкунианцы раскочегарятся уже в Боксинг-Дэй, а в 2018 году заметно улучшат свою игру и победы обязательно придут) Я верю в Маура и его подопечных!
Inside91
Inside91
сегодня в 16:13
Заодно и шею бы ему свернули
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 15:27
Команде нужно усиление,игра неплохая,но реализация подводит, нужен качественная 10-ка и правый вингер в свете ухода Мхитаряна,да от игроков не уровня МЮ которых привел ЛВГ надо избавится, я думаю Моуриньо топ-тренер котрый сделал результат в прошлом сезоне,но и в этом еще не сказал своего слова,и менять его возможно будет ошибкой,ведь других доступных топ-тренеров нет
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Против ЦСКА
сегодня в 15:23
Против ЦСКА:
Пора начинать переговоры о прекращении с ним трудовых отношений. МЮ нужен британский тренер на долгосрочную перспективу, а не проблемный временщик.
уже было такое,Мойесом звали,результат известен
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:40
а они что, пригласив моура и давая ему сотни лямов в ТО думали он им "огненную игру" запилит?))) убогие
The_BESTolo4b
The_BESTolo4b
сегодня в 14:13
Это наверно Мауриньо виноват что напы не реализовали кучу моментов
Apsny
Apsny
сегодня в 14:08
Нужно подумать о тех кто его в клуб пригласил.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:04
Пора в Россию приглашать...
Foxes
Foxes
сегодня в 13:59
Лисы подсобили.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:56
Слуцкий стал британцем...Его что-ли пророчишь?
kastites
kastites
сегодня в 13:52
Правильно
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:47
Пора начинать переговоры о прекращении с ним трудовых отношений.
МЮ нужен британский тренер на долгосрочную перспективу, а не проблемный временщик.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:46
Когда приглашали Моура в МЮ, руководство ведь знали в какой футбол будет играть их клуб, по другому португалец не умеет просто.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:43
Хорошая новость
nnb199O
nnb199O
сегодня в 13:36
не увольняйте моуринку, дайте ему подзаработать..
cannongun
cannongun
сегодня в 13:28
утки
cska plus
cska plus
сегодня в 13:14
Вряд ли Моур сам хочет продлить.
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 13:05
Источник))
zim289
zim289
сегодня в 13:02
Когда МЮ последний раз шёл на втором месте в конце декабря?
Можно по-разному оценивать текущее положение МЮ.
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 13:02
Наелись))
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 13:01
Правильно сделали, нет результата в клубе нет контракту...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:00
Я бы за вчерашний позор,выбрал бы "прагматичного Моура",чем Зидана с барселонским футболом!
Казанский
Казанский
сегодня в 12:46
МЮ свернуло переговоры с Мауром,Зенит их бурно зимой развернет на предмет смены Манчини летом))
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