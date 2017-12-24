«Ман Сити» и Отаменди продлили сотрудничество

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди продлил контракт с клубом, утверждает источник.

29-летний защитник стал важной частью оборонительных редутов команды Хосепа Гвардиолы в этом сезоне, потому руководство клуба решило продлить срок действия трудового соглашения с игроком. В текущем сезоне Отаменди провел 23 матча за «горожан» во всех турнирах, пропустив лишь 2 встречи, и отметился в них 5 забитыми мячами.

Новый контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что «горожане» также продлили контракт с полузащитником Фернандиньо.