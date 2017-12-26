Голевая феерия в матче «Тоттенхэм» - «Саутгемптон»

«Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Саутгемптоном» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» - «Саутгемптон» 5:2 (2:0)
Голы: Кейн 22, Кейн 39, Алли 49, Сон 51, Буфаль 64, Кейн 67, Тадич 82.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Роуз, Дайер, Дембеле (Сиссоко 54), Эриксен, Сон (Ламела 76), Алли (Уинкс 84), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Саутгемптон»: Форстер, Стефенс, Йосида, Худт, Таргетт (МакКуин 77), Ромеу, Лемина (Габбьядини 63), Хейбьерг, Буфаль, Редмонгд (Тадич 63), Лонг.
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.
Предупреждения: Хейбьерг 21, Лонг 59.
Судья: Грэм Скотт.
Напомним, что по итогам этого матча Харри Кейн стал лучшим снайпером Европы.
Тоже жду до Нового года - нет, пойду на спортс.ру.
Тоже жду до Нового года - нет, пойду на спортс.ру.