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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Голевая феерия в матче «Тоттенхэм» - «Саутгемптон»

сегодня, 17:20
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)5 : 2Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Саутгемптоном» в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Лондон, стадион «Уэмбли»

«Тоттенхэм» - «Саутгемптон» 5:2 (2:0)
Голы: Кейн 22, Кейн 39, Алли 49, Сон 51, Буфаль 64, Кейн 67, Тадич 82.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Роуз, Дайер, Дембеле (Сиссоко 54), Эриксен, Сон (Ламела 76), Алли (Уинкс 84), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Саутгемптон»: Форстер, Стефенс, Йосида, Худт, Таргетт (МакКуин 77), Ромеу, Лемина (Габбьядини 63), Хейбьерг, Буфаль, Редмонгд (Тадич 63), Лонг.
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.

Предупреждения: Хейбьерг 21, Лонг 59.

Судья: Грэм Скотт.

Напомним, что по итогам этого матча Харри Кейн стал лучшим снайпером Европы. 

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Все комментарии
77rust77
77rust77
сегодня в 18:45
Запарили с рекламами при этом окно рекламы не закрывается
Заратустра
Заратустра
сегодня в 18:39
Ну-ка быстро старый сайт вернули! Сами сидите на этом убожестве! Ишь ты!
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
сегодня в 18:39
Сегодня 18:15 "Барселона" зимой может пригласить игрока ЦСКА
Лайфхак - перейти на старую версию пока можно если в адресной строке к адресу добавить:
?new_design=0
нажать энтер)))
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 18:30
ЧЕРТ ВАС ПОДРАЛ К НОВОМУ ГОДУ ТАКОЙ ФИГОВЫЙ ДИЗАЙН. ДИЗАЙНЕР РУКИ ИЗ Ж*ППЫ У ТЕБЯ! ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ! ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ!
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 18:27
СТАРЫЙ САЙТ ВЕРНИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! ВООБЩЕ НЕ ХОЧУ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ! КАК БУДТО 41 А ВОЗЛЕ МЕНЯ ТОЛПА ГОПНИКОВ)) ДИСКОНФОРТ СТРАШНЫЙ!М
juvenale
juvenale
сегодня в 18:27
где кнопка старый сайт?новый дизайн это же просто ужас- вырви глаз
lemon_kg
lemon_kg ответил DVoxNN
сегодня в 18:25
DVoxNN:
Хотя бы кнопку "СТАРЫЙ САЙТ" !!!!!!!!!
КАК Я ТЕБЯ ПОДДЕРЖИВАЮ! ЭТОТ ВАРИАНТ ПОЛНЫЙ К*Л ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 18:22
ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ ПОЖАЛУЙСТААА!!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:21
Хватит ныть! Новый дизайн вполне нормальный и вообще по большому счёту по фигу, вполне себя комфортно чувствую на новом сайте уже больше месяца.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 18:18
Жаль матч не посмотрел(( Поздравления всем Шпорам, Кейна с рекордом!!!!
ЗЫ Я тоже ЗА старый сайт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:07
Пофиг на новости. Верните старый дизайн!
Медив
Медив
сегодня в 18:06
А мне норм. Единственное, уменьшите форму с комментарием. Закрывает пол экрана. Я столько текста не собираюсь набирать
firemarshal
firemarshal
сегодня в 17:58
Два года назад вы ради нас вернули старую версию сайта, как итог - никто на бомбардир не перешел. А теперь вы предлагаете на это Г поменять старый сайт?
Тоже жду до Нового года - нет, пойду на спортс.ру.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:55
у меня вроди как работает старый сайт, если он перестанет работать - на том новом УГ меня не будет.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 17:50
Шпоры на подьеме явно! , у них был спад, зато щас догоняют верхнее команды оч быстро
DVoxNN
DVoxNN ответил juchok
сегодня в 17:49
juchok:
Хотя бы кнопку "СТАРЫЙ САЙТ" !!!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron ответил juchok
сегодня в 17:43
juchok:
нет кнопки "старый сайт"
тогда не завидую...либо скоро у всех пропадет кнопка "старый сайт", либо вернут все как было. если первый вариант, то на сокере никого не останется
juchok
juchok ответил Agro1987
сегодня в 17:41
Agro1987:
Верните старый сайт, иначе устроим забастовку. Кто за? поднимите руки? Или лайки, в данном случае. Никогда их не просил, но сейчас прошу больше лайков ребята и девчули. СТАРЫЙ САЙТ!!! СТАРЫЙ САЙТ!!!
после 00-00 по Москве ваще ниче не отписываем,в любой новости! играем в молчанку!
Agro1987
Agro1987
сегодня в 17:40
Верните старый сайт, иначе устроим забастовку. Кто за? поднимите руки? Или лайки, в данном случае. Никогда их не просил, но сейчас прошу больше лайков ребята и девчули. СТАРЫЙ САЙТ!!! СТАРЫЙ САЙТ!!!
juchok
juchok ответил sihafazatron
сегодня в 17:40
sihafazatron:
у меня вообще ничего не поменялось, как обычно зашел нажал на "старый сайт" и все ок
нет кнопки "старый сайт"
шацк
шацк
сегодня в 17:39
Кейн сейчас наверное лучший футболист мира.
311
311
сегодня в 17:38
А где же хваленный Ван Дейк?)
sihafazatron
sihafazatron ответил juchok
сегодня в 17:37
juchok:
у меня вообще ничего не поменялось, как обычно зашел нажал на "старый сайт" и все ок
eaguar
eaguar
сегодня в 17:36
Вот голеадоры собрались.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 17:34
Тоттенхэм с победой!
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 17:28
Предлагаю всем объявить такому Soccer.ru

SoloZone
SoloZone
сегодня в 17:27
Верните старый сайт!!!
juchok
juchok
сегодня в 17:27
drug01
drug01
сегодня в 17:26
праздничная игра!!!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:26
Шпоры молодцы, Кейн монстр!
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