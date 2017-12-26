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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Почеттино: «Кейн стоит в одном ряду с лучшими игроками мира»

сегодня, 18:03
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)5 : 2Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после победы над «Саутгемптоном» в матче 20-го тура АПЛ похвалил нападающего команды Харри Кейна, хет-трик которого позволил ему стать рекордсменом по количеству голов за календарный год в Премьер-Лиге.

«Имя Кейна стоит в одном ряду с именами лучших игроков мира. Это фантастическое достижение. Поздравляю и Харри, и команду, ведь ему потребовалась помощь одноклубников.

Нас показатели Харри ни капли не удивляют, ведь мы видим, как он работает, насколько он целеустремлен. Он настоящий профессионал. Это принесет ему лишь пользу.

Рад, что мы завершаем год на мажорной ноте. Что касается целей на следующий год, то она звучит так: „Выигрывать в каждом матче“. Вот такой у нас должен быть менталитет».

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Все комментарии
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 18:33
Согласен,и наверное не я один
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 18:32
Только чуть позади
Cules2013
Cules2013
сегодня в 18:19
По статистическим показателям - да, даже лучше местами, но, пока что, великих побед эти голы не принесли. Кейн говорил недавно в порыве благородства, что не против играть в ТТХ до конца карьеры, но верится в это с трудом, да и сам должен понимать, что если он продолжит забивать в основном в АПЛ да рядовых матчах ЛЧ и ЛЕ, то эта слава долго не продержится. Летом самое оно идти в какой-нибудь гранд, вопрос какой? А в ближайшем будущем проверка Ювентусом.
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