Почеттино: «Кейн стоит в одном ряду с лучшими игроками мира»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после победы над «Саутгемптоном» в матче 20-го тура АПЛ похвалил нападающего команды Харри Кейна, хет-трик которого позволил ему стать рекордсменом по количеству голов за календарный год в Премьер-Лиге.

«Имя Кейна стоит в одном ряду с именами лучших игроков мира. Это фантастическое достижение. Поздравляю и Харри, и команду, ведь ему потребовалась помощь одноклубников.

Нас показатели Харри ни капли не удивляют, ведь мы видим, как он работает, насколько он целеустремлен. Он настоящий профессионал. Это принесет ему лишь пользу.

Рад, что мы завершаем год на мажорной ноте. Что касается целей на следующий год, то она звучит так: „Выигрывать в каждом матче“. Вот такой у нас должен быть менталитет».