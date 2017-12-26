Помощником Ганчаренко в ЦСКА может стать главный тренер БАТЭ

По информации белорусских СМИ, главный тренер БАТЭ Александр Ермакович может войти в тренерский штаб ЦСКА.

Стоит отметить, что Ермакович несколько раз по ходу сезона, завершившегося для борисовчан очередным чемпионским титулом, порывался уйти в отставку, но доработал до конца кампании. Накануне стало известно, что на тренерском мостике БАТЭ его должен сменить экс-наставник одесского «Черноморца» Олег Дулуб.

Сам же Ермакович, по слухам, поедет помогать Виктору Ганчаренко, ранее возглавлявшему БАТЭ, в ЦСКА.