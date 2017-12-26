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Помощником Ганчаренко в ЦСКА может стать главный тренер БАТЭ

вчера, 19:41

По информации белорусских СМИ, главный тренер БАТЭ Александр Ермакович может войти в тренерский штаб ЦСКА.

Стоит отметить, что Ермакович несколько раз по ходу сезона, завершившегося для борисовчан очередным чемпионским титулом, порывался уйти в отставку, но доработал до конца кампании. Накануне стало известно, что на тренерском мостике БАТЭ его должен сменить экс-наставник одесского «Черноморца» Олег Дулуб.

Сам же Ермакович, по слухам, поедет помогать Виктору Ганчаренко, ранее возглавлявшему БАТЭ, в ЦСКА.

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Все комментарии
павел2112
павел2112
вчера в 23:08
Онобко выпускайте пусть играет за 3 рубля, Гинер нищеброд, желаю тебе в новом году на паперти стоять
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 22:51
А у меня старый сайт открывается. Даже не пойму тех, кто ругается(((
Крейсер
Крейсер
вчера в 22:28
Может его не тренером берут? А для ротации?
Подумаешь, чуток постарше Игнашевича.
Mi6
Mi6
вчера в 22:17
Только не слуц
Вася Дайнеко
Вася Дайнеко
вчера в 22:14
Верните Старый сайт!!!!!
KR AR
KR AR
вчера в 22:13
Это он из-за нового сайта из БАТЭ ушел)))) И Карпин в Ростов уехал,потому что соккер не удобно читать))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 22:02
Читаю про тренера БАТЭ, а новый сайт своим видом просто просит добавить одну букву в начале названия чемпиона Беларуси
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил cska.78
вчера в 21:44
cska.78:
Я на сутки с 00:00 теряюсь и ни одного коммента от меня не будет, дальше будет видно!
ОК!!!
cska.78
cska.78 ответил Дед за ЦСКА
вчера в 21:42
Дед за ЦСКА:
Привет Павел, я объявляю забастовку, перехожу на бомбардир,там всё проще. До встречи там.
Я на сутки с 00:00 теряюсь и ни одного коммента от меня не будет, дальше будет видно!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил cska.78
вчера в 21:41
cska.78:
Будем посмотреть :)
Привет Павел, я объявляю забастовку, перехожу на бомбардир,там всё проще.
До встречи там.
obana777
obana777 ответил Т34
вчера в 21:35
Т34:
Заходишь на новый сайт и на ум не приходит ни одного приличного слова. Это же надо так испохабить то, что всем нравилось. Интересно, сами админы разбираются в этом нагромождении не понятно чего? Может и тут америкосы поработали? Чем россиянам хуже, тем им в радость. Но, сдается мне, тут из наших "деятелей-новаторов" кто-то подсуетился, "бабла" срубил, а что сотворил сам не понял. Да ему это и не надо было. Терпеть эту хрень не буду. СЕГОДНЯ С НОЛЯ ЧАСОВ ОБЪЯВЛЯЮ БОЙКОТ тем, кто не уважает своих пользователей. Буду рад, если меня кто-то поддержит. У каждого свои взгляды на происходящее и я не вправе кому-то указывать, как поступать. Каждый решает сам, дать бой бестолковщине или терпеть дальше. Кто со мной, ВПЕРЕД!
Т34, я с тобой!
boniel3
boniel3
вчера в 21:08
Не хочу плохо говорить про Анопко,но может быть Ермакович освежит и добавить что-то новое в игру команды.А лучше срочно брать пару нападающих и укрепить защиту,без этого шансов остаться наверху нулевые.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:07
Из главных тренеров чемпионов в подмастерья к главному по конюшне...ЗАЧЕМ???
patra
patra
вчера в 21:06
Сколько лет на Соккере, придется наверно покинуть из-за тупого оформления.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:06
Опыта набрался, можно подпускать
Морозовский
Морозовский
вчера в 21:05
Путь в пустоту.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 21:00
Желаю Ермаковичу успехов в тренерском штабе ЦСКА
Батя в здании
Батя в здании ответил Т34
вчера в 21:00
Т34:
Заходишь на новый сайт и на ум не приходит ни одного приличного слова. Это же надо так испохабить то, что всем нравилось. Интересно, сами админы разбираются в этом нагромождении не понятно чего? Может и тут америкосы поработали? Чем россиянам хуже, тем им в радость. Но, сдается мне, тут из наших "деятелей-новаторов" кто-то подсуетился, "бабла" срубил, а что сотворил сам не понял. Да ему это и не надо было. Терпеть эту хрень не буду. СЕГОДНЯ С НОЛЯ ЧАСОВ ОБЪЯВЛЯЮ БОЙКОТ тем, кто не уважает своих пользователей. Буду рад, если меня кто-то поддержит. У каждого свои взгляды на происходящее и я не вправе кому-то указывать, как поступать. Каждый решает сам, дать бой бестолковщине или терпеть дальше. Кто со мной, ВПЕРЕД!
Мы с тобой) Давно такого не видел, да пожалуй, никогда)) Но чет делать надо. с 0 - байкот.
112910415
112910415
вчера в 20:55
решающее точечное усиление!
Т34
Т34
вчера в 20:48
Заходишь на новый сайт и на ум не приходит ни одного приличного слова. Это же надо так испохабить то, что всем нравилось. Интересно, сами админы разбираются в этом нагромождении не понятно чего? Может и тут америкосы поработали? Чем россиянам хуже, тем им в радость. Но, сдается мне, тут из наших "деятелей-новаторов" кто-то подсуетился, "бабла" срубил, а что сотворил сам не понял. Да ему это и не надо было. Терпеть эту хрень не буду.
СЕГОДНЯ С НОЛЯ ЧАСОВ ОБЪЯВЛЯЮ БОЙКОТ тем, кто не уважает своих пользователей. Буду рад, если меня кто-то поддержит. У каждого свои взгляды на происходящее и я не вправе кому-то указывать, как поступать. Каждый решает сам, дать бой бестолковщине или терпеть дальше. Кто со мной, ВПЕРЕД!
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:47
Квалифицированный тренер это хорошо, но играть-то некому.
Батя в здании
Батя в здании ответил FROLL 001
вчера в 20:35
FROLL 001:
Не уверен. Если наезда на Зенит со стороны КБ не будет, то легко выдержу! Гыгыгыгыгы!
Какие тут клубные пристрастия? Скоро такими темпами - спорить будет некому))
FROLL 001
FROLL 001 ответил Батя в здании
вчера в 20:34
Батя в здании:
Го сутки молчания, с 0 по Мск. Выдержишь?) Хватит это терпеть)) Ты с нами?)
Не уверен. Если наезда на Зенит со стороны КБ не будет, то легко выдержу! Гыгыгыгыгы!
Фата лист
Фата лист ответил Miaf
вчера в 20:34
Miaf:
Год назад всем предлагали перейти на бомбардир, открыто агитировали на соккере, но здесь остались все и это было из за того, что привыкли к старому доброму соккеру и форме и виду самого сайта в том числе. Не знаю какому неумехе платили, чтобы он обновил сайт, но точно не человеку, которому он дорог. Иначе не было бы такого мелкого шрифта, кислотно-зеленого цвета и прочего прочего. На старом сайте все устраивало, а тут получается новые хозяева соккера сейчас просто плюнули мне в лицо..не буду говорить за всех, но у большинства похожая реакция.
Дело ведь не в цвете и оформление, просто сам серфинг по сайту стал ужасно неудобным, раньше все делалось в одно касание, теперь необходимо, чтобы в те же новости зайти три раза щелкнуть...
Батя в здании
Батя в здании ответил FROLL 001
вчера в 20:31
FROLL 001:
Не подозрительный, а дотошный. Как хирург. Люблю, знаете ли, поковыряться во всякой фигне непонятной.
Го сутки молчания, с 0 по Мск. Выдержишь?) Хватит это терпеть)) Ты с нами?)
Bonnucci
Bonnucci
вчера в 20:31
Отстаньте от соккера!! Вы задолбали! идите куда хотите!!
sir-5
sir-5
вчера в 20:31
Кто уничтожил(и за что?) сайт??? Автора -в студию!
Александр Северный
Александр Северный
вчера в 20:30
Лишь бы это помогло не поигрывать в ЛЧ.
FROLL 001
FROLL 001 ответил Батя в здании
вчера в 20:30
Батя в здании:
А чего тогда, такой подозрительный?))
Не подозрительный, а дотошный. Как хирург. Люблю, знаете ли, поковыряться во всякой фигне непонятной.
ermak6448
ermak6448
вчера в 20:23
Вот, чтр значит школа фк ЦСКА !!!
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