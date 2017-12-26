«Ахмат» поддерживает лимит на легионеров по схеме «8+17» с сезона-2020/21

«Ахмат» поддерживает решение исполкома РФС об изменении формата лимита на легионеров в РФПЛ с сезона-2020/21. Об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

«Любое решение положительно влияет на политику клубов - теперь у команд есть понимание, как двигаться дальше, так что мы довольны, что решение принято. Со следующего сезона новый лимит было ввести невозможно, ведь тут мы говорим об ограниченном количестве иностранцев в заявке, а к этому нужно подготовиться, нужно два - два с половиной года. В клубах есть же иностранцы на долгосрочных контрактах - а их [контракты] нельзя просто разорвать и выгнать футболистов. Теперь можно сделать долгосрочный прогноз, поэтому мы поддерживаем это решение.

Более приемлемый вариант - 8+17 в заявке. Наши игроки будут расти только через развитие конкуренции».

На заседании исполкома РФС в понедельник было принято решение о том, что лимит на легионеров в ближайшие два года пересмотрен не будет. Спустя это время может быть рассмотрен переход на формат «7+18» или «8+17» в заявке.