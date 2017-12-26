Тукманов не вошел в новый состав совета директоров московского «Торпедо»

Внеочередное собрание акционеров московского «Торпедо» избрало новый состав совета директоров, в него не вошел нынешний президент «черно-белых» Александр Тукманов. Об этом сообщил источник в клубе.

Собрание прошло в понедельник. По информации источника, во вторник состоится первое заседание нового совета директоров, в который, в частности, вошла директор спорткомплекса им. Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева. Планируется, что на заседании она должна сменить Тукманова на посту президента клуба.

В сентябре 75,51 % акций «Торпедо» приобрел концерн «Россиум».