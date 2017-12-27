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Елена Еленцева сменила Тукманова на посту президента «Торпедо»

сегодня, 01:23

26 декабря состоялось заседание нового совета директоров «Торпедо», на котором было принято решение о назначении президентом клуба Елены Еленцевой, на этом посту она сменила Александра Тукманова.

«Вечером 26 декабря состоялось первое заседание Совета директоров обновленного состава, на котором был избран председатель совета директоров общества. Им стал Поселенов Павел Александрович.

Также на заседании было принято решение о досрочном прекращении полномочий президента общества Тукманова Александра Вячеславовича с 27 декабря 2017 года и об избрании президентом АО ФК „Торпедо Москва“ Еленцевой Елены Васильевны», — говорится в сообщении пресс-службы «Россиума».

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Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 06:38
Отчество поди у неё Еленовна
toshkanchik07
toshkanchik07
сегодня в 01:28
Локомотив, Соккер.ру, теперь и Торпедо... Женщины в руководстве до добра не доводят
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