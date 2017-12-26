Информационный павильон ЧМ-2018 открылся в Ростове

В Ростове открылся информационный павильон, в котором желающие могут получить любые ответы по теме Чемпионата мира 2018.



«Помимо информационных стоек, в павильоне будут размещены три интерактивных сенсорных панели для самостоятельного ознакомления со всеми аспектами подготовки Ростова-на-Дону к ЧМ-2018, специальные мультимедийные стенды, аллея стран-участниц ЧМ-2018, которые сыграют матчи в Ростове-на-Дону, а также тематическая фотозона, в которой гости смогут сразу же получить памятный магнит со своим фото.



В программе мероприятий предусмотрены соревнования по киберфутболу на специальных игровых станциях, работа площадки виртуальной реальности, викторины и розыгрыши призов от организаторов», - передает источник.



Напомним, что недавно завершилось строительство стадиона «Ростов-Арена».