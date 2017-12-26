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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Телеведущий Занозин покидает «Матч ТВ»

сегодня, 14:24

Телеведущий Павел Занозин сообщил, что он прекращает свою работу на «Матч ТВ».

«Так вышло, что сегодня я провожу свой последний эфир на „Матч ТВ“. Как и самый первый - вместе с прекрасной Ольгой Петровной Васюковой. Это была славная охота, друзья. Все впереди!» — пишет Занозин в своем «твиттере».

Занозин работал на «Матч ТВ» с момента его основания - 1 ноября 2015 года. Был ведущим программы «Все на Матч!» и комментировал футбол.

Накануне стало известно, что «Матч ТВ» с января начнет показ игр чемпионата Испании.
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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 18:31
осталось убрать неадекватов вроде шнякина,арустамяна и черданцева
foxcon
foxcon ответил Против ЦСКА
сегодня в 17:51
Подружайку тины ни кто не уволит))))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:52
Никто особо и не расстраивается.
Зачем только Васюкову упоминал?
Ее за это могут и уволить.
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 15:27
Попутного ветра.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:24
прихвати с собой и остальных ч**** включая чердака.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 15:05
Большая просьба прихватить с собой журавушку и шнягу
Efimych
Efimych
сегодня в 15:02
паша видать ни завалил кандалачку
Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 14:57
Оказывается, рыбий глаз там охотой занимался
foxcon
foxcon
сегодня в 14:56
Тина еще одного выперла
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