Телеведущий Занозин покидает «Матч ТВ»

Телеведущий Павел Занозин сообщил, что он прекращает свою работу на «Матч ТВ».
«Так вышло, что сегодня я провожу свой последний эфир на „Матч ТВ“. Как и самый первый - вместе с прекрасной Ольгой Петровной Васюковой. Это была славная охота, друзья. Все впереди!» — пишет Занозин в своем «твиттере».
Занозин работал на «Матч ТВ» с момента его основания - 1 ноября 2015 года. Был ведущим программы «Все на Матч!» и комментировал футбол.
Зачем только Васюкову упоминал?
Ее за это могут и уволить.
Зачем только Васюкову упоминал?
Ее за это могут и уволить.