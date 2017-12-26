Телеведущий Занозин покидает «Матч ТВ»

Телеведущий Павел Занозин сообщил, что он прекращает свою работу на «Матч ТВ».

«Так вышло, что сегодня я провожу свой последний эфир на „Матч ТВ“. Как и самый первый - вместе с прекрасной Ольгой Петровной Васюковой. Это была славная охота, друзья. Все впереди!» — пишет Занозин в своем «твиттере».

Занозин работал на «Матч ТВ» с момента его основания - 1 ноября 2015 года. Был ведущим программы «Все на Матч!» и комментировал футбол.

Так вышло, что сегодня я провожу свой последний эфир на @MatchTV. Как и самый первый - вместе с прекрасной Ольгой Петровной Васюковой. В 13:30 подведём итоги спортивного года. Это была славная охота, друзья. Все впереди! pic.twitter.com/9eMmT7vUc5 — Павел Занозин (@zanozin) 26 декабря 2017 г.

Накануне стало известно, что «Матч ТВ» с января начнет показ игр чемпионата Испании.