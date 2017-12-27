Симеоне дал добро на продажу Карраско

По информации испанских СМИ, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал добро руководству клуба на продажу вингера команды Янника Карраско.

По слухам, именно бельгиец станет одним из трех игроков, с которыми «кольчонерос» расстанутся этой зимой (другие два - Лусиано Вьетто и Николас Гайтан). Сообщается, что Карраско несколько раз вступал в стычки с одноклубниками и тренером по физподготовке, потому «матрасники» хотят избавиться от проблемного игрока. Также планируется, что приход в команду Витоло поможет клубу не заметить потери Янника.