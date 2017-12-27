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Манчини на радаре у «Милана»

сегодня, 12:39

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может вернуться в Италию. 

Сообщается, что 53-летний наставник недоволен своим положением в Санкт-Петербурге и собирается вернуться на родину. В то же время руководство «Милана» ищет новых кандидатов на пост главного тренера команды, так как успехи нынешнего рулевого «россонери» Дженнаро Гаттузо оставляют желать лучшего. Отмечается, что Манчини соскучился по итальянскому футболу и может возглавить «Милан» в ближайшее время. 

Роберто Манчини провел у руля «Зенита» в качестве наставника 31 игру: 17 побед, 8 ничейных результатов и 6 поражений. 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:49
Быстрее Каррера сбежит, чем Манчини.
saha100
saha100
сегодня в 18:25
Дайте манчи поработать))))))
Казанский
Казанский
сегодня в 18:18
Посадив Смолова на карандаш в Зенит сам Манчини уселся на радаре Милана?))
quinn-se
quinn-se ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:05
Сергеевич вернулся 1:
Я.Л.Т. С Наступающим!)
Благодарю, взаимно, успехов и побед СПАРТАКУ в Новом году!))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил quinn-se
сегодня в 17:54
quinn-se:
Афецеальное оброщение!! Ув. рукавадитили нашиго любимаво Зенита! Дайти Мончине пороботать!! И хорошо зароботать!! Мончине ета космасс!!!!!! Он атлична тринируит играков Зенита!!! Он ни фезрук!! Он атлична смотретцца в галубых шарфеках!! Он атлична смотретцца в лазурных шапачках с пумпончиками!! Он звизда тренирскава цеха!! Дайти Мончине пороботать и ищо лутше зороботать!! Мончине ета космассс!!!!!! С ув. Лига ЛББ!!
Я.Л.Т. С Наступающим!)
kastites
kastites
сегодня в 17:42
Пусть сваливает.
Тренер никудышный
Tommy Lee
Tommy Lee ответил LOpp
сегодня в 17:26
LOpp:
похоже Милан в Серию Б захотел
С Днарро Гаттузо можно и в серию С по привычке
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 17:25
Да Манчини даёт такой "результат" как-будто просит неустойку у Зенита.
LOpp
LOpp
сегодня в 17:21
похоже Милан в Серию Б захотел
el barsa
el barsa
сегодня в 16:50
соккер похоже учится у матч тв - все во вред зрителю

всем людям нравится старый сайт - а они в ушерб пользователям создают новый

видимо нашей "могучей" стране далеко до штатов - где желание клиента всегда закон

у нас и по тв так - показывают не то что зрители хотят а то что им хочется

а ради кого тогда тв? даже этот сайт? не для людей ли
el barsa
el barsa
сегодня в 16:45
верните старый сайт . уберите это убожество .
Foxes
Foxes
сегодня в 16:28
Старый сайт! Жмите вот сюда https://www.soccer0010.com/?new_design=0
loko7
loko7
сегодня в 16:17
Все условия для него создали в Зените, а он еще чем то недоволен.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 16:13
Быстро ему надоело
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Aram Yagubyan
сегодня в 15:52
Aram Yagubyan:
Новый сайт полное хафно
Согласен. 3НЯ ПОЛНАЯ. Пускай сами хавают свой утырочный новый сайт
=(((((
за
за
сегодня в 15:50
Милан готов торпедировать Зенит? ))
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
сегодня в 15:50
Новый сайт полное хафно
вхсо 111
вхсо 111 ответил Bavaria_M
сегодня в 15:42
Bavaria_M:
кто нибудь подскажите нормальный футбольный сайт? с нормальной и удобным дизайном. а то в этом скажем так радужной дизайне как то не оч приятно сидеть.
,https://www.soccer0010.com/?new_design=0 пока работает, но думаю не надолго,
вхсо 111
вхсо 111 ответил PATRIOT1965
сегодня в 15:39
PATRIOT1965:
https/www soccer 0010. com/ dame/ ? new_desing=0
Да, да, я тоже на старом пока сижу, думаю и его прикроют.(
brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 15:33
Верните старый сайт ..Верните старый сайт ...Верните старый сайт ...Верните старый сайт ....Верните старый сайт
Филипповых
Филипповых
сегодня в 15:31
Валерошка, ты где? Мне необходимо твое мнение!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:24
Верните старый сайт и дайте Манчини поработать в зените...
Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 15:19
кто нибудь подскажите нормальный футбольный сайт? с нормальной и удобным дизайном. а то в этом скажем так радужной дизайне как то не оч приятно сидеть.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:18
Миссия выполнена - контракт подписан, бабло нарублено, неустойка ждёт, теперь можно и сдриснуть.
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 15:15
Если вы не вернете старый дизайн я создам тысячу ножниц и заполоню троллингом соккер ру, вы не сможете выспаться будете работать в поте лица, ясно модеры?
mat73
mat73
сегодня в 15:15
Любовь с Зенитом оказалась не взаимной!
Jum13
Jum13 ответил Павел Амурский
сегодня в 15:08
Павел Амурский:
ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ.
После соккера пропиши ?new_desing=0 - и вжух!
severnyj84
severnyj84 ответил olegmih1987
сегодня в 15:06
olegmih1987:
Дайте Манчини работать,всю страну устраивают плоды его работы! Вместе с уходом Манчини может прекратиться цирк и промахи с одного метра, люди требуют продолжения веселья!
С уходом Манчини спартак будет иметь не 5-1, а привычное 7-0.
Павел Амурский
Павел Амурский ответил quinn-se
сегодня в 15:02
quinn-se:
Афецеальное оброщение!! Ув. рукавадитили нашиго любимаво Зенита! Дайти Мончине пороботать!! И хорошо зароботать!! Мончине ета космасс!!!!!! Он атлична тринируит играков Зенита!!! Он ни фезрук!! Он атлична смотретцца в галубых шарфеках!! Он атлична смотретцца в лазурных шапачках с пумпончиками!! Он звизда тренирскава цеха!! Дайти Мончине пороботать и ищо лутше зороботать!! Мончине ета космассс!!!!!! С ув. Лига ЛББ!!
Не надо столько страсти, ну не 7-0 сегодня.
olegmih1987
olegmih1987
сегодня в 15:02
Дайте Манчини работать,всю страну устраивают плоды его работы! Вместе с уходом Манчини может прекратиться цирк и промахи с одного метра, люди требуют продолжения веселья!
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