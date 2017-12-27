Манчини на радаре у «Милана»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может вернуться в Италию.



Сообщается, что 53-летний наставник недоволен своим положением в Санкт-Петербурге и собирается вернуться на родину. В то же время руководство «Милана» ищет новых кандидатов на пост главного тренера команды, так как успехи нынешнего рулевого «россонери» Дженнаро Гаттузо оставляют желать лучшего. Отмечается, что Манчини соскучился по итальянскому футболу и может возглавить «Милан» в ближайшее время.



Роберто Манчини провел у руля «Зенита» в качестве наставника 31 игру: 17 побед, 8 ничейных результатов и 6 поражений.