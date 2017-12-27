«Тоттенхэм» намерен зимой отозвать из аренды Янссена

Нападающий «Тоттенхэма» Винсент Янссен, который летом был арендован до конца сезона «Фенербахче», может вернуться в Англию уже в январе.

В арендном соглашении между клубами предусмотрен пункт о преждевременном прекращении действия договора. Голландец в 11 матчах за турецкий клуб забил два мяча - не самая впечатляющая статистика, однако Фернандо Льоренте - дублер Харри Кейна в составе «Тоттенхэма», справляется еще хуже, забив всего единожды. Именно поэтому «шпоры» подумывают о том, чтобы вернуть Янссена, надеясь, что он добавит атакующей мощи команде.