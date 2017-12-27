«Саутгемптон» намерен выручить с продажи ван Дейка не менее 70 млн фунтов

Исходя из сообщений английских СМИ, руководство «Саутгемптона» намерено выручить с продажи защитника команды Вирджила ван Дейка не менее 70 миллионов фунтов. Утверждается, что клуб устроит именно такая сумма, если потенциальные желающие намерены приобрести 26-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Ван Дейк в этом сезоне показывает убедительную игровую форму, а также по праву считается одним из самых лучших защитников английской Премьер-Лиги.



Ранее ходили слухи, что Вирджил ван Дейк близок к переходу в «Манчестер Сити».