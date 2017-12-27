Бонуччи назвал причину своих неудачных выступлений в первой части сезона

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи, летом перешедший в стан «россонери» из «Милана», объяснил, почему уровень его выступлений в первой части сезона оставлял желать лучшего:

«Думаю, что в моменты настоящих сложностей, когда вы находитесь на поле, ваша голова вам очень помогает, ведь если в футболе что-то не получается сделать ногами, это можно сделать головой.

И моя голова была занята различными мыслями, а моя физическая форма не была оптимальной. Эти два фактора и привели к тому, что мои выступления в первой части сезона были такими, какими были».

Напомним, что игрока в своих рядах хотят видеть три топ-клуба Премьер-Лиги - «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал».