Мбаппе: «Я восхищался Роналду, когда был моложе, сейчас это закончилось»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, что в детстве он восхищался игрой лидера «Реала» Криштиану Роналду. Напомним, в феврале парижане и мадридцы сыграют на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Во время матчей с „Реалом“ я пересекусь на поле со своим кумиром Криштиану Роналду. Он был моим героем в детстве. Было здорово встретить его, когда я посещал Вальдебебас (тренировочная база „Реала“). Однако я азартен, я хочу лишь побеждать. Игрокам ПСЖ все равно, кто стоит перед ними, мы хотим побеждать. Я восхищался Роналду, когда был моложе, сейчас это закончилось. Я отправлюсь на „Бернабеу“ за победой».