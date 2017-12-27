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Мбаппе: «Я восхищался Роналду, когда был моложе, сейчас это закончилось»

сегодня, 15:07
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, что в детстве он восхищался игрой лидера «Реала» Криштиану Роналду. Напомним, в феврале парижане и мадридцы сыграют на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Во время матчей с „Реалом“ я пересекусь на поле со своим кумиром Криштиану Роналду. Он был моим героем в детстве. Было здорово встретить его, когда я посещал Вальдебебас (тренировочная база „Реала“). Однако я азартен, я хочу лишь побеждать. Игрокам ПСЖ все равно, кто стоит перед ними, мы хотим побеждать. Я восхищался Роналду, когда был моложе, сейчас это закончилось. Я отправлюсь на „Бернабеу“ за победой».

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 17:03
...у "малых" всё переменчиво,то писаться перестал,то голос сломался,то понос,то золотуха!!! Я с Битлами уже кучу лет живу,это раз и навсегда!!!
Kommunist88
Kommunist88 ответил амурец
сегодня в 17:02
амурец:
ну во всяком случае не истериками после проср... финалов
я бы посмотрел на тебя в финале)))просто порадовался бы)
Kommunist88
Kommunist88
сегодня в 16:52
зря он так, не кажи гоп , пока не перепрыгнешь.
Реал будет очень злой в ЛЧ.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:27
Теперь кем восхищается?
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 15:40
Теперь Бадром восхищаещься, понял что ты пассив,а не актив?)
амурец
амурец ответил Lionel Messi-10
сегодня в 15:25
Lionel Messi-10:
Интересно чем он восхищался?) Супер талантливыми нырками ?
ну во всяком случае не истериками после проср... финалов
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 15:22
Мбаппе: «Я восхищался Роналду, когда был моложе, сейчас это закончилось... особенно после недавнего эль-класико» =D
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 15:12
Интересно чем он восхищался?)
Супер талантливыми нырками ?
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 15:10
Ты выбрал деньги,и поэтому в Псж лч не выиграешь.
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