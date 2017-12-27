Бенитес: «В будущем „Ньюкаслу“ будет по силам финишировать в первой восьмёрке»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес намекает руководству клуба на необходимость усиления во время зимнего трансферного окна:

«Я думаю, что у „Ньюкасла“ отличный потенциал. Если мы должным образом поработаем на трансферном рынке и сохраним прописку в Премьер-Лиге, то будем являться командой, которая в будущем должна будет финишировать в первой восьмерке.

Нужно убедиться в том, что мы приобретем тех, кто сможет дать нашей команде что-то новое. Думаю, все будет хорошо.

Да, с нынешними ценами на игроков это будет непросто. Но нужно лишь предпринять правильные шаги, чтобы усилить такую команду, как „Ньюкасл“, нет необходимости тратить огромные деньги».

Ранее сообщалось, что зимой «Ньюкасл» планирует расстаться с 5 игроками.