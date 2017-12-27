Экс-игрок сборной Нигерии: «Мусе надо покинуть „Лестер“, если он хочет сыграть на ЧМ»

Бывший защитник сборной Нигерии Джастис Кристофер советует нападающему «Лестера» Ахмеду Мусе сменить клубную прописку, чтобы иметь шансы сыграть на чемпионате мира в России:

«Не думаю, что Ахмеду стоит оставаться в „Лестере“, если он хочет сыграть на чемпионате мира в России. На данный момент места в заявке сборной у него явно нет.

То, что сейчас переживает он, случалось и с большими игроками - с Шевченко в „Челси“, например. У Мусы мало времени до чемпионата мира, ему срочно нужно менять клубную прописку, чтобы реанимировать карьеру. Нигерийцы недовольны тем, что у него нет игровой практики. Думаю, ему стоит попытать счастья где-то еще».

Сам Муса ранее отметил, что с удовольствием вернулся бы в ЦСКА.