Венгер: «Жалобы Моуриньо на трансферный бюджет? Я в таком положении уже 21 год»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал жалобы наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, который вчера заявил, что у «красных дьяволов» не получается тягаться с «Манчестер Сити» на трансферном рынке:

«Я в таком положении уже 21 год, поэтому мне сейчас неуместно начинать жаловаться. В лиге всегда были 3-4 команды, которые были богаче, чем „Арсенал“. Я научился с этим справляться.

Главное - хорошо выполнять свою работу. „Ман Сити“, „Челси“ и „Ман Юнайтед“ богаче нас, однако нам нужно искать способы быть успешным клубом».