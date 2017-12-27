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Венгер: «Жалобы Моуриньо на трансферный бюджет? Я в таком положении уже 21 год»

сегодня, 13:25

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал жалобы наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, который вчера заявил, что у «красных дьяволов» не получается тягаться с «Манчестер Сити» на трансферном рынке:

«Я в таком положении уже 21 год, поэтому мне сейчас неуместно начинать жаловаться. В лиге всегда были 3-4 команды, которые были богаче, чем „Арсенал“. Я научился с этим справляться.

Главное - хорошо выполнять свою работу. „Ман Сити“, „Челси“ и „Ман Юнайтед“ богаче нас, однако нам нужно искать способы быть успешным клубом».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:01
Венгер всё правильно говорит. Адекватность в нем все же есть.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 14:29
А Мауриньо 21 год жалуется я что то не пойму Венгера, что он сравнивает?
Nazi
Nazi
сегодня в 14:16
Весь состав нынешнего Арсенала не стоит 286 лимонов:) Вот такие у них владельцы, только жрать и умеют. Превратили клуб в позорище..
311
311
сегодня в 14:00
Бизнес-план Арсена не подразумевает траты, только доходы!)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:34
Господи, они не знают положение дел в Амкаре, а то бы не ныли про недостаток средств.
Efimych
Efimych
сегодня в 13:32
    Russian_spb
    Russian_spb
    сегодня в 13:31
    денежка имеет большое значение, но не решающее.
    иначе, футбол был бы всем не интересен.
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