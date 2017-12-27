Защитник «Саутгемптона»: «В этом сезоне всё ещё хуже, чем при Пюэле»

Защитник «Саутгемптона» Мая Йосида считает, что не стоит искать виноватых в неудачах команды. «Святые» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, в двух очках от зоны вылета, а главному тренеру Маурисио Пеллегрино светит отставка.

«Каждый должен взять на себя ответственность. В прошлом сезоне Клод Пюэль был уволен, так как руководство было недовольно результатами. Но сейчас все еще хуже. Поэтому увольнение тренера - это не всегда лучшее решение. Однако решение принимал не я, а клуб.

Нельзя перекладывать ответственность на кого-то еще - тренера, партнера по команде или клуб».