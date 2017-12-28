Спортивный директор «Томи»: «Соболев пойдет на повышение»

20-летний нападающий «Томи» Александр Соболев, скорее всего, покинет команду. Об этом рассказал спортивный директор томского коллектива Игорь Кудряшов:

«Александр Соболев на данном этапе самый востребованный футболист в команде. Предварительные переговоры ведутся. Рано что-то говорить, документы не подписаны. Есть вероятность в 90%, что Александр пойдёт на повышение. За него предлагают хорошую компенсацию, клуб заработает на этом.

Пока ребята в команде, но работа в этом направлении ведётся. Спрос идёт по второй лиге. Из-за этого мы приняли решение до конца сезона с ребятами не расставаться, дать им игровое время, чтобы у них был шанс вернуться в команду. Ведём переговоры с „Уралом“ о прекращении аренды Алексея Герасимова.



Поиски для пополнения команды ведутся. Пройдёт с нами сборы и подпишет контракт знакомый Валерию Петракову футболист Илья Кухарчук. Клуб рассматривает двоих центральных полузащитников и флангового игрока. Если уйдёт Соболев, будем смотреть нападающего».

Напомним, что Соболев был признан вторым лучшим игроком «Томи» по итогам ноября.