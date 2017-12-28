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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Спортивный директор «Томи»: «Соболев пойдет на повышение»

сегодня, 11:36

20-летний нападающий «Томи» Александр Соболев, скорее всего, покинет команду. Об этом рассказал спортивный директор томского коллектива Игорь Кудряшов:

«Александр Соболев на данном этапе самый востребованный футболист в команде. Предварительные переговоры ведутся. Рано что-то говорить, документы не подписаны. Есть вероятность в 90%, что Александр пойдёт на повышение. За него предлагают хорошую компенсацию, клуб заработает на этом. 

Пока ребята в команде, но работа в этом направлении ведётся. Спрос идёт по второй лиге. Из-за этого мы приняли решение до конца сезона с ребятами не расставаться, дать им игровое время, чтобы у них был шанс вернуться в команду. Ведём переговоры с „Уралом“ о прекращении аренды Алексея Герасимова. 

Поиски для пополнения команды ведутся. Пройдёт с нами сборы и подпишет контракт знакомый Валерию Петракову футболист Илья Кухарчук. Клуб рассматривает двоих центральных полузащитников и флангового игрока. Если уйдёт Соболев, будем смотреть нападающего».

Напомним, что Соболев был признан вторым лучшим игроком «Томи» по итогам ноября.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:41
И этого Зенит купит...
drug01
drug01
сегодня в 11:50
Рад что есть еще у нас таланты
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