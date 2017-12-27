Романцев - о временной отставке Мутко: «Нашим футболом руководит призрак»

Бывший наставник сборной России Олег Романцев прокомментировал временную отставку Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза. Сообщалось, что функционер может вернуться к исполнению обязанностей в любой момент.

«Получается, нашим футболом руководит призрак. И это в преддверии чемпионата мира! Турнира, который пройдет в России впервые в истории! Уж на моем-то веку другого такого праздника сто процентов не будет... И в подобный знаковый момент российским футболом управляет призрак... Так что ли получается?

Вы, журналисты, как я понимаю, тоже слегка шокированы тем, что случилось. Как и исполком. Хотя… там довольно мало действительно футбольных людей. Я еще раз хочу акцентировать: непонятно, что значит „приостановил“. Как человек любопытный, даже посмотрел в словаре Владимира Даля. Там такого слова нет!

В связи с этим призываю: Виталий Леонтьевич, вы уж как-нибудь определитесь!»