Селюк: «Весной у „Локомотива“ и без трансферов будет вполне боевой состав»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что состав «Локомотива» достаточно укомплектован:

«„Локомотиву“ не стоит кого-то покупать для галочки. За последнее время они уже совершили несколько трансферов, которые себя не оправдали. Это и защитник Тимофей Маргасов, который сидит в глубоком запасе, и голкипер Никита Медведев, не сумевший выиграть конкуренцию у Антона Коченкова в период травмы Гильерме. Да тот же Эдер, пришедший летом на правах аренды, пока не оправдывает надежд, хоть и забил пару важных мячей.

Но в „Локо“ есть сильный тренер, который умеет раскрывать молодых футболистов и давать второе дыхание возрастным игрокам. Также зимой в строй вернутся травмированные, так что весной у „железнодорожников“ и без трансферов будет вполне боевой состав».