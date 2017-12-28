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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Селюк: «Весной у „Локомотива“ и без трансферов будет вполне боевой состав»

сегодня, 03:47

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что состав «Локомотива» достаточно укомплектован:

«„Локомотиву“ не стоит кого-то покупать для галочки. За последнее время они уже совершили несколько трансферов, которые себя не оправдали. Это и защитник Тимофей Маргасов, который сидит в глубоком запасе, и голкипер Никита Медведев, не сумевший выиграть конкуренцию у Антона Коченкова в период травмы Гильерме. Да тот же Эдер, пришедший летом на правах аренды, пока не оправдывает надежд, хоть и забил пару важных мячей.

Но в „Локо“ есть сильный тренер, который умеет раскрывать молодых футболистов и давать второе дыхание возрастным игрокам. Также зимой в строй вернутся травмированные, так что весной у „железнодорожников“ и без трансферов будет вполне боевой состав».

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