Колосков: «Интерес к ЧМ-2018 колоссальный. Билеты в дефиците»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о все возрастающем интересе общественности к чемпионату мира в России:

«За посещаемость на матчах чемпионата мира не беспокоюсь. На стадионы ходят по билетам. А их уже продано очень много в связи с повышенным ажиотажем. Интерес к событию колоссальный. Все уже знают, кто, где и с кем будет играть.

Я вот почетный член ФИФА, и мне выделили определенную квоту, очень незначительную, на покупку билетов за наличный расчет. Это говорит о чем? Что билеты в дефиците».

Ранее стало известно, что иностранцы смогут посетить матчи чемпионата мира, не имея российской визы.