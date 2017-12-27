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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Колосков: «Интерес к ЧМ-2018 колоссальный. Билеты в дефиците»

вчера, 23:47

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о все возрастающем интересе общественности к чемпионату мира в России:

«За посещаемость на матчах чемпионата мира не беспокоюсь. На стадионы ходят по билетам. А их уже продано очень много в связи с повышенным ажиотажем. Интерес к событию колоссальный. Все уже знают, кто, где и с кем будет играть.

Я вот почетный член ФИФА, и мне выделили определенную квоту, очень незначительную, на покупку билетов за наличный расчет. Это говорит о чем? Что билеты в дефиците».

Ранее стало известно, что иностранцы смогут посетить матчи чемпионата мира, не имея российской визы.

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ДСА
ДСА
сегодня в 05:19
Надо цены поднимать.
KONTRASS-67
KONTRASS-67
сегодня в 04:05
Сдаётся мне , что рядовые российские болельщики / любители футбола / будут лишними на этом ЧМ. Привилегии посетить матч получат , как всегда ,ИНОСТРАНЦЫ и БЛАТНЫЕ , типа ПОЧЁТНЫХ ЛИЦ и т.п.А нашим, российским , предложат сходить на Марокко-Иран и С.Аравия -Египет ., И кто предложит?.ПЕРЕКУПЫ-.Билетов в свободной продаже не будет , а свободных мест на стадионе будет море. Ни каждый отечественный болельщик сможет позволить себе посетить матч , при таких ценах за билет
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая
сегодня в 03:25
...нормальное явление , в России хороший футбол любят...
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 03:06
Фиг купишь ещё
drug01
drug01
сегодня в 00:58
Конечно,сколько ждали этого события????
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