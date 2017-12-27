Бышовец назвал лучшего тренера года в РФПЛ

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает наставника «Локомотива» Юрия Семина лучшим тренером в 2017-м календарном году:

«Лучший — это тот, кто идёт на первом месте, то есть Юрий Сёмин. Занимаемое командой место – критерий достаточно объективный, поэтому ответ здесь исчерпывающий. Манчини испытывает определённые проблемы с построением новой команды: ему нужно найти баланс и совместимость отечественных игроков и легионеров. Что касается Сергея Семака, то мне очень приятно, что я могу говорить о наших молодых тренерах. Я очень рад этому и особенно рад за Семака. Но лучший тренер – Сёмин».

Напомним, что 26 декабря Семин победил в номинации «Тренер года» по версии спортивных журналистов России.