Бышовец назвал лучшего тренера года в РФПЛ

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте лучшего форварда второго темпа для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 4.5 3.85 1.75
  • Главные новости
  • Все новости
01:23
«Милан» выбил «Интер» из Кубка Италии61
00:35
Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»90
21:17
«Ливерпуль» объявил о трансфере ван Дейка84
18:32
Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита»35
18:18
ЦСКА и «Краснодар» не оставляют попыток подписать Шатова63
06:56
Бернарду Силва: «Нам следует ждать, что соперники будут делать всё, чтобы нас остановить»0
06:33
Кандрева: «„Интеру“ не хватает удачи, наш моральный дух упал»0
06:06
Стерлинг: «В „Сити“ тебя найдут последним пасом в 9 случаях из 10»0
05:45
«Манчестер Юнайтед» больше не претендует на Гризманна2
05:24
Гвардиола: «„Сити“ – фаворит Лиги чемпионов? Скажите, а за кого играет Месси?»4
05:06
Алексис Санчес прилетел в Париж5
04:50
Кейн: «Мне ещё далеко до сравнений с Месси и Роналду, но я хочу стать одним из лучших»1
04:21
Монтелла в течение суток станет новым наставником «Севильи»3
04:09
Антонио Доннарумма: «Это был дебют мечты»2
03:47
Селюк: «Весной у „Локомотива“ и без трансферов будет вполне боевой состав»0
03:30
Спаллетти: «Мы способны победить любого соперника, если будем играть в полную силу»1
03:10
Червиченко: «„Спартак“ рискует передержать Промеса»9
02:51
Гаттузо: «Возможно, я худший тренер в Серии A, но я всегда хочу побеждать»3
02:29
Бенитес: «Знали, что с „Сити“ придётся играть от обороны, имели шансы забить в концовке»2
02:11
Кутроне: «Ещё вчера я играл за молодёжку, а теперь забил в дерби. Невероятно»2
01:54
Гвардиола: «Тяжело играть в футбол, когда другая команда этого делать не хочет»3
01:40
«Манчестер Сити» повторил рекорд «Челси», установленный в 2008 году2
00:46
Хавбек «Селтика» сломал ногу и пропустит противостояние с «Зенитом»7
00:09
Ширер: «Ван Дейк не стоит 75 млн фунтов»9
00:00
Карвахаль дисквалифицирован на один матч за игру рукой11
 

Бышовец назвал лучшего тренера года в РФПЛ

вчера, 22:41

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает наставника «Локомотива» Юрия Семина лучшим тренером в 2017-м календарном году:

«Лучший — это тот, кто идёт на первом месте, то есть Юрий Сёмин. Занимаемое командой место – критерий достаточно объективный, поэтому ответ здесь исчерпывающий. Манчини испытывает определённые проблемы с построением новой команды: ему нужно найти баланс и совместимость отечественных игроков и легионеров. Что касается Сергея Семака, то мне очень приятно, что я могу говорить о наших молодых тренерах. Я очень рад этому и особенно рад за Семака. Но лучший тренер – Сёмин».

Напомним, что 26 декабря Семин победил в номинации «Тренер года» по версии спортивных журналистов России.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Селюк: «Весной у „Локомотива“ и без трансферов будет вполне боевой состав»
Сегодня, 03:47 0
Червиченко: «„Спартак“ рискует передержать Промеса»
Сегодня, 03:10 9
Колосков: «Интерес к ЧМ-2018 колоссальный. Билеты в дефиците»
Вчера, 23:47 5
Зырянов сообщил о завершении игровой карьеры
Вчера, 19:00 33
Романцев - о временной отставке Мутко: «Нашим футболом руководит призрак»
Вчера, 17:59 30
Сорокин совместит работу гендиректора оргкомитета ЧМ с должностью председателя
Вчера, 17:49 4
Обсудить
Все комментарии
ОлегV
ОлегV
сегодня в 06:37
На сегодняшний момент, да
pereletnii
pereletnii
сегодня в 02:19
Как так? А как же карета? Он лудьший тренер мега гранта брававо 7-0 ола ла пикчерс
cska.78
cska.78
сегодня в 01:15
Шпалыч лучший в этом году, а то признают макаронника опозорившего страну в Ливерпуле!
ermak6448
ermak6448
вчера в 23:54
Мнение А Бышовца - не всегда совпадает с мнением болельщиков...
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 23:53
Палыч!!!!!!!!!!
Gahi
Gahi
вчера в 23:53
Результат говорит сам за себя. Раз Локомотив лидер заслуга тренера
VIPded
VIPded
вчера в 23:50
Палыч заслужил.
drug01
drug01
вчера в 23:44
Выбор верный !!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:33
Возражений нет.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 23:26
Безусловно Семин оказался лучшим
Saang
Saang ответил Павел Амурский
вчера в 23:20
Павел Амурский:
Это ирония такая, или как понимать?
Он думает что хорошо пошутил прост
Павел Амурский
Павел Амурский ответил РЭП НИГГА
вчера в 23:17
РЭП НИГГА:
лучший тренер это - Бердыев!
Это ирония такая, или как понимать?
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
вчера в 23:12
лучший тренер это - Бердыев!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:06
Комментатор из своей кабины
Кроет нас для красного словца,
Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Бышовца... В.С. Высоцкий.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 23:03
Здесь он прав
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:03
Полностью согласен
Saang
Saang
вчера в 23:00
И вот это существо берется что-то судить? Его все еще кто-то слушает после сборной СНГ? Я бы на месте Семина после такой новости сходил помылся.
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 22:53
Жаль, что Бышовец всё время был никудышним тренером, поэтому он врядли может иметь право судить о других тренерах.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100