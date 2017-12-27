Бышовец назвал лучшего тренера года в РФПЛ

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает наставника «Локомотива» Юрия Семина лучшим тренером в 2017-м календарном году:
«Лучший — это тот, кто идёт на первом месте, то есть Юрий Сёмин. Занимаемое командой место – критерий достаточно объективный, поэтому ответ здесь исчерпывающий. Манчини испытывает определённые проблемы с построением новой команды: ему нужно найти баланс и совместимость отечественных игроков и легионеров. Что касается Сергея Семака, то мне очень приятно, что я могу говорить о наших молодых тренерах. Я очень рад этому и особенно рад за Семака. Но лучший тренер – Сёмин».
Напомним, что 26 декабря Семин победил в номинации «Тренер года» по версии спортивных журналистов России.
Кроет нас для красного словца,
Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Бышовца... В.С. Высоцкий.
Кроет нас для красного словца,
Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Бышовца... В.С. Высоцкий.