Зырянов сообщил о завершении игровой карьеры

Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов завершил игровую карьеру, зато получил шанс возглавить вторую команду «сине-бело-голубых». Футболист признается, что назначение было для него несколько неожиданным:

«Я могу сказать, что все это стало небольшим сюрпризом. Я готовился продолжать карьеру еще полгода, но когда поступило предложение, подумал, поразмыслил и не стал отказываться, потому что предложения возглавить „Зенит“-2 поступают не каждый день.

До меня команду тренировали очень сильные личности, которые внесли немалый вклад в развитие петербургского футбола — и Анатолий Давыдов, и Владислав Радимов. Поэтому на мне теперь лежит большая ответственность. Понимаю, что будет очень тяжело и интересно.

Я думаю, что было бы разумно, раз я стал тренером, повесить бутсы на гвоздь. Поэтому теперь если и сыграю, то только за ветеранов».