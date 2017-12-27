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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Зырянов сообщил о завершении игровой карьеры

вчера, 19:00

Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов завершил игровую карьеру, зато получил шанс возглавить вторую команду «сине-бело-голубых». Футболист признается, что назначение было для него несколько неожиданным:

«Я могу сказать, что все это стало небольшим сюрпризом. Я готовился продолжать карьеру еще полгода, но когда поступило предложение, подумал, поразмыслил и не стал отказываться, потому что предложения возглавить „Зенит“-2 поступают не каждый день. 

До меня команду тренировали очень сильные личности, которые внесли немалый вклад в развитие петербургского футбола — и Анатолий Давыдов, и Владислав Радимов. Поэтому на мне теперь лежит большая ответственность. Понимаю, что будет очень тяжело и интересно.

Я думаю, что было бы разумно, раз я стал тренером, повесить бутсы на гвоздь. Поэтому теперь если и сыграю, то только за ветеранов».

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Все комментарии
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 06:14
Давно пора
Gahi
Gahi
вчера в 23:56
Удачи и успехов в тренерской работе.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:10
Желаю Зарянову успехов в команде Зенит 2 в качестве тренера
Project Pandora
Project Pandora ответил protest70
вчера в 23:09
protest70:
Прикинь, на планшете старая версия работает
У меня и на стационаре почему-то старая версия. А на смартфоне новая и не поменять. Странно ))
iri13
iri13 ответил protest70
вчера в 23:05
protest70:
Прикинь, на планшете старая версия работает
рада за тебя...
protest70
protest70 ответил iri13
вчера в 23:02
iri13:
соккер, блин, верните старый сайт!
Прикинь, на планшете старая версия работает
protest70
protest70
вчера в 23:01
Один из не многих адекватных бомжей
iri13
iri13
вчера в 23:01
соккер, блин, верните старый сайт!
protest70
protest70
вчера в 23:00
Норм мужик
iri13
iri13 ответил proezd2
вчера в 22:59
proezd2:
кто это!?
..блин..конь в пальто(..вот уж от кого не ожидала..неприятно..хотя ты всегда был проспамовский уфмец..или..не уфимецец? ...
iri13
iri13
вчера в 22:52
Отлично,Константин...спасибо за ВСЁ!!!
Ты-лучший!
shur
shur
вчера в 22:38
...спасибо за 2008 год,хорошая была сборная- Сборная-сюрприз!!!
Конфетка ненаглядная
Конфетка ненаглядная
вчера в 22:38
время пришло
starche
starche ответил proezd2
вчера в 22:30
proezd2:
кто это!?
Таких людей надо знать.
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая
вчера в 22:03
...Старая гвардия уходит , передасты остаются , жаль...
...только хорошие слова и пожелание успехов в дальнейшей жизни !
spartach091
spartach091
вчера в 21:45
удачи Костя
proezd2
proezd2
вчера в 20:45
кто это!?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:20
Хорошим игроком был Коська. По российским меркам, конечно!
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Казанский
вчера в 20:16
Казанский:
Дзюба,став капитаном Зенит-2,сможет навести порядок в раздевалке))
В пердиве с Рубином встретится.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 20:16
Удачи Константину! Его крылатое слово, сказанное от души, буду помнить до конца).
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 20:13
Будет интересно наблюдать за тренерской карьерой Кости. Но не верится, что можно чего-либо достичь в Зените. Там русских вообще не рассматривают, как тренеров.
forever4parma
forever4parma
вчера в 20:08
Один из лучших и любимейших отечественных игроков, неотъемлемая часть той бронзовой машины 2008, и кубок Уефа, с его прекрасным голом Баварии, спасибо Константин за хорошие воспоминания, игру и ее понимание, за голы и передачи, Зенитовцы , я уверен, гордятся что такой игрок был частью той питерской машины, с данни и аршавиным, погребняком и прочими хорошими футболистами
Некит_Зенит
Некит_Зенит
вчера в 20:05
Спасибо Константин за игру!!!!! Спасибо за все, что сделал для Зенита!!!! Удачи в дальнейшем.
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов
вчера в 20:00
ermak6448
ermak6448
вчера в 19:53
Молодец Константин. Долгожитель
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:42
Молодчина! Респект и уважуха!
drug01
drug01
вчера в 19:33
Спасибо за игру-настоящий мужик борец!
quinn-se
quinn-se
вчера в 19:18
Отличный футболист был Зырянов, и дальновидный. Даже про Израиль заранее предупредил.
Казанский
Казанский
вчера в 19:11
Дзюба,став капитаном Зенит-2,сможет навести порядок в раздевалке))
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:10
Удачи на новом поприще!
Зырянов заслужил, чтобы у него учились футболу.
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