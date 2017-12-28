Червиченко: «„Спартак“ рискует передержать Промеса»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что в январе красно-белым необходимо усилить линию обороны и постараться выгодно продать одного из главных лидеров команды Квинси Промеса:

«Конечно, самая проблемная зона „Спартака“ – это защита. Но усилить эту линию крайне проблемно. Судя по разговорам, лимит на легионеров будет ужесточён, а значит, нужно искать россиян. Сейчас я не вижу отечественных защитников, способных усилить красно-белых. Тот же Георгий Джикия – это исключение. Никто не ожидал, что он так себя проявит. С другой стороны, у всех оппонентов „Спартака“ также есть проблемы с защитой, поэтому даже нынешнего состава может хватить для того, чтобы побороться за высокие места в РФПЛ.

Что касается Промеса, если есть хорошие предложения, то их надо принимать. Иначе есть риск передержать его. Как показывает опыт, ни к чему хорошему это не приводит».

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отмечал, что в целом доволен своим составом, но усиление команде всё равно необходимо.