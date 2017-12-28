Червиченко: «„Спартак“ рискует передержать Промеса»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что в январе красно-белым необходимо усилить линию обороны и постараться выгодно продать одного из главных лидеров команды Квинси Промеса:
«Конечно, самая проблемная зона „Спартака“ – это защита. Но усилить эту линию крайне проблемно. Судя по разговорам, лимит на легионеров будет ужесточён, а значит, нужно искать россиян. Сейчас я не вижу отечественных защитников, способных усилить красно-белых. Тот же Георгий Джикия – это исключение. Никто не ожидал, что он так себя проявит. С другой стороны, у всех оппонентов „Спартака“ также есть проблемы с защитой, поэтому даже нынешнего состава может хватить для того, чтобы побороться за высокие места в РФПЛ.
Что касается Промеса, если есть хорошие предложения, то их надо принимать. Иначе есть риск передержать его. Как показывает опыт, ни к чему хорошему это не приводит».
Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отмечал, что в целом доволен своим составом, но усиление команде всё равно необходимо.
Промеса можно понять опустить так Голландию на самое дно и ещё напоминают об этом, остаётся только обидеться!
Ну да за правду и человека резко можно забыть, глупо и смешно Квинси выглядит!
Промеса можно понять опустить так Голландию на самое дно и ещё напоминают об этом, остаётся только обидеться!
Ну да за правду и человека резко можно забыть, глупо и смешно Квинси выглядит!
Меня поражает, как кто то может оценить игрока, не зная вообще ничего.
А это, уже называется - пустой треп.
Меня поражает, как кто то может оценить игрока, не зная вообще ничего.
А это, уже называется - пустой треп.
Что он добился выступая за Спартак в еврокубках? Посмотрим: АЕК (Ларнака, Кипр) преградил Промесу дорогу в отборе в ЛЕ! ЛЧ хороший матч против Севильи и мучения с Марибором и с той же Севильей, а в добавок унижение на Энфилде!
Теперь сборная, с момента появления Промеса в сборной Голландия перестала попадать на крупные турниры! В обоих отборах не дотягивая даже до стыковых матчей (4 место и 3 место)!
Ну и кому он нужен за те деньги, которые хочет получить за него Федун? Никому!
Что он добился выступая за Спартак в еврокубках? Посмотрим: АЕК (Ларнака, Кипр) преградил Промесу дорогу в отборе в ЛЕ! ЛЧ хороший матч против Севильи и мучения с Марибором и с той же Севильей, а в добавок унижение на Энфилде!
Теперь сборная, с момента появления Промеса в сборной Голландия перестала попадать на крупные турниры! В обоих отборах не дотягивая даже до стыковых матчей (4 место и 3 место)!
Ну и кому он нужен за те деньги, которые хочет получить за него Федун? Никому!
– В последних матчах сборной Голландии вас называли ее лидером. На что Александр Кокорин…
– (Прерывает вопрос.) Кто это?
– Нападающий из "Зенита".
– Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой?
– Нападающий сборной России и "Зенита", номер 9, он еще палец в рот засовывает, когда голы отмечает.
– Не, не слышал о таком. И что он говорит?
– Он сказал, что проблема голландской сборной в том, что вы ее лидер.
– Кто-кто это сказал? Повторите еще раз.
– Ко-ко-рин.
– Ок, ладно. И он что, лидер сборной России?
– Один из.
– Нет, он не лидер. Смолов – вот лидер сборной России. Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за нее голы, он тащит команду вперед и вдохновляет ее.
– В последних матчах сборной Голландии вас называли ее лидером. На что Александр Кокорин…
– (Прерывает вопрос.) Кто это?
– Нападающий из "Зенита".
– Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой?
– Нападающий сборной России и "Зенита", номер 9, он еще палец в рот засовывает, когда голы отмечает.
– Не, не слышал о таком. И что он говорит?
– Он сказал, что проблема голландской сборной в том, что вы ее лидер.
– Кто-кто это сказал? Повторите еще раз.
– Ко-ко-рин.
– Ок, ладно. И он что, лидер сборной России?
– Один из.
– Нет, он не лидер. Смолов – вот лидер сборной России. Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за нее голы, он тащит команду вперед и вдохновляет ее.