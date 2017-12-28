Белотти избежал серьезной травмы

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти травмировал колено во время последней тренировки туринского коллектива. Возникли опасения, что футболист повредил «кресты», но, к счастью, дело ограничилось растяжением.

Форвард пройдет ряд медицинских обследований, чтобы определить сроки восстановления. Ожидается, что Белотти пропустит субботний матч чемпионата Италии с «Дженоа», но сможет помочь своей команде в дерби с «Ювентусом», которое состоится 3 января в рамках четвертьфинала Кубка Италии (3 января).