Хавбек «Селтика» сломал ногу и пропустит противостояние с «Зенитом»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте лучшего форварда второго темпа для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 4.5 3.85 1.75
  • Главные новости
  • Все новости
01:23
«Милан» выбил «Интер» из Кубка Италии61
00:35
Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»90
21:17
«Ливерпуль» объявил о трансфере ван Дейка84
18:32
Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита»35
18:18
ЦСКА и «Краснодар» не оставляют попыток подписать Шатова63
06:33
Кандрева: «„Интеру“ не хватает удачи, наш моральный дух упал»0
06:06
Стерлинг: «В „Сити“ тебя найдут последним пасом в 9 случаях из 10»0
05:45
«Манчестер Юнайтед» больше не претендует на Гризманна2
05:24
Гвардиола: «„Сити“ – фаворит Лиги чемпионов? Скажите, а за кого играет Месси?»3
05:06
Алексис Санчес прилетел в Париж5
04:50
Кейн: «Мне ещё далеко до сравнений с Месси и Роналду, но я хочу стать одним из лучших»1
04:21
Монтелла в течение суток станет новым наставником «Севильи»3
04:09
Антонио Доннарумма: «Это был дебют мечты»2
03:47
Селюк: «Весной у „Локомотива“ и без трансферов будет вполне боевой состав»0
03:30
Спаллетти: «Мы способны победить любого соперника, если будем играть в полную силу»1
03:10
Червиченко: «„Спартак“ рискует передержать Промеса»8
02:51
Гаттузо: «Возможно, я худший тренер в Серии A, но я всегда хочу побеждать»3
02:29
Бенитес: «Знали, что с „Сити“ придётся играть от обороны, имели шансы забить в концовке»2
02:11
Кутроне: «Ещё вчера я играл за молодёжку, а теперь забил в дерби. Невероятно»2
01:54
Гвардиола: «Тяжело играть в футбол, когда другая команда этого делать не хочет»3
01:40
«Манчестер Сити» повторил рекорд «Челси», установленный в 2008 году2
00:09
Ширер: «Ван Дейк не стоит 75 млн фунтов»9
00:00
Карвахаль дисквалифицирован на один матч за игру рукой11
23:47
Колосков: «Интерес к ЧМ-2018 колоссальный. Билеты в дефиците»5
23:36
«Ман Сити» при Гвардиоле забил 200 голов в 85 матчах5
 

Хавбек «Селтика» сломал ногу и пропустит противостояние с «Зенитом»

сегодня, 00:46
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.02.2018 в 23:05 Не начался

Полузащитник «Селтика» Джонни Хэйес сломал ногу в матче 21-го тура чемпионата Шотландии с «Данди». Пресс-служба «кельтов» сообщает, что 27 декабря игрок перенес операцию, и теперь на восстановление ему понадобится немало времени. В этом сезоне ирландец уже не сыграет. 

Впереди у хавбека несколько месяцев реабилитации, так что два февральских поединка с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы Хэйес точно пропустит.

Напомним, что футболист присоединился к «Селтику» в июне этого года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Звезда итальянского футбола из-за травмы может пропустить до 6 месяцев
Вчера, 20:50 9
«Милан» рассказал о здоровье Доннаруммы
Вчера, 18:10 2
«Милан» исключил Доннарумму из заявки на матч с «Интером»
Вчера, 13:53 7
Доннарумма, скорее всего, пропустит кубковый матч с «Интером»
Вчера, 04:40 2
3 игрока «Тоттенхэма» не помогут команде в матче с «Саутгемптоном»
25 декабря 5
Форвард «Эвертона» выбыл до конца сезона и рискует пропустить ЧМ-2018
25 декабря 4
Обсудить
Все комментарии
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 02:31
здоровья Джонни!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 02:01
Бомжей это не спасёт
ВТОРОЙ КЛУБ МИЛАНА ЭНТОР
ВТОРОЙ КЛУБ МИЛАНА ЭНТОР
сегодня в 01:47
Питерские боятся-начали готовится к этому противостоянию вот именно так!
Не удивлюсь,если к этому противостоянию бакланы купят основной состав Селтика.
Стыдно всегда за лазурных!
Хотя Селтик и вторым составам пройдет птичек!
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 01:41
СОККЕР! ЖЕЛАЮ ТЕБЕ В ЭТОМ ГОДУ ОСТАВАТЬСЯ СТАРЫМ ИЛИ ПРОЩАЙ И ПОФИГ , что лет 7 я пользовался этим ресурсом
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 01:07
ай яй яй яй яй !! не посетит самый футбольный и самый прекрасный город РОССИИ !!! и не увидит один из красивейших городов европы--САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 01:05
здоровья пацану ,а за Зенит пускай не переживает ,у нас Ахмат есть ,они если что завсегда накажут донных
cska.78
cska.78
сегодня в 00:53
Здоровья!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100