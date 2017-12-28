Хавбек «Селтика» сломал ногу и пропустит противостояние с «Зенитом»

Полузащитник «Селтика» Джонни Хэйес сломал ногу в матче 21-го тура чемпионата Шотландии с «Данди». Пресс-служба «кельтов» сообщает, что 27 декабря игрок перенес операцию, и теперь на восстановление ему понадобится немало времени. В этом сезоне ирландец уже не сыграет.

Впереди у хавбека несколько месяцев реабилитации, так что два февральских поединка с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы Хэйес точно пропустит.

Напомним, что футболист присоединился к «Селтику» в июне этого года.