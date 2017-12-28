«Интер» ведет переговоры по двум игрокам «Барселоны»

Похоже, «Интер» несколько подустал после мощного начала сезона. «Нерадзурри» проиграли два последних матча чемпионата Италии, а вчера уступили «Милану» в четвертьфинальной встрече Кубка Италии.

По информации итальянских СМИ, миланский коллектив желает освежить состав во время зимнего трансферного окна. Директора клуба Пьеро Аузилио и Вальтер Сабатини встречались с представителями «Барселоны» и провели переговоры по двум футболистам «блаугранас».

Речь идет о полузащитнике Алейше Видале и нападающем Жераре Деулофеу, с которыми каталонцы не очень-то и хотят продолжать сотрудничество. Сообщается, что «нерадзурри» намерены подписать обоих футболистов.

Деулофеу может присоединиться к «Интеру» на правах двухгодичной аренды с правом выкупа, а аренда Видаля продлится один год — также с опцией выкупа.