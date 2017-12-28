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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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«Интер» ведет переговоры по двум игрокам «Барселоны»

сегодня, 12:17

Похоже, «Интер» несколько подустал после мощного начала сезона. «Нерадзурри» проиграли два последних матча чемпионата Италии, а вчера уступили «Милану» в четвертьфинальной встрече Кубка Италии.

По информации итальянских СМИ, миланский коллектив желает освежить состав во время зимнего трансферного окна. Директора клуба Пьеро Аузилио и Вальтер Сабатини встречались с представителями «Барселоны» и провели переговоры по двум футболистам «блаугранас».

Речь идет о полузащитнике Алейше Видале и нападающем Жераре Деулофеу, с которыми каталонцы не очень-то и хотят продолжать сотрудничество. Сообщается, что «нерадзурри» намерены подписать обоих футболистов.

Деулофеу может присоединиться к «Интеру» на правах двухгодичной аренды с правом выкупа, а аренда Видаля продлится один год — также с опцией выкупа.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Federico
сегодня в 18:49
Federico:
Да что ты такой злой то вечно?) речь тут не о Месси вообще, а у тебя на языке словно яд прям. Не бесись, с наступающим тебя и терпения до следующего Эль-классико ;) С уважением, фан Барсы :)
Он тоже барсик. Давно пора понять)
Federico
Federico ответил Шишанутый
сегодня в 18:30
Шишанутый:
У Барселоны скоро новогодняя болшая распордажа! Гном всех сплавляет чтобы их оклады себе приписать. Будет один играть потому что наслушался что барсафаны говорят типо гном в одиночку их клуб тащит.
Да что ты такой злой то вечно?) речь тут не о Месси вообще, а у тебя на языке словно яд прям. Не бесись, с наступающим тебя и терпения до следующего Эль-классико ;)
С уважением, фан Барсы :)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:20
У Барселоны скоро новогодняя болшая распордажа! Гном всех сплавляет чтобы их оклады себе приписать. Будет один играть потому что наслушался что барсафаны говорят типо гном в одиночку их клуб тащит.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответил Великий Князь
сегодня в 16:58
Великий Князь:
Клубы посестримы, аха-ха) Одним трофеи приносят Эвребе и Айтекины, а другим прокуроры. Аха-ха))
Че ты несешь?
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 15:55
Клубы посестримы, аха-ха)
Одним трофеи приносят Эвребе и Айтекины, а другим прокуроры. Аха-ха))
Вand of the Hawk
Вand of the Hawk
сегодня в 14:52
Усиление давно напрашивалось. На фоне спада стало выпирать отсутствие скамейки. Жоао Мариу вчера наглядно доказал, что не является игроком для серьезных задач.
Пластун
Пластун
сегодня в 14:39
Деулофеу продавать срочно. Есть Дембеле и Алькасер если что. Видаля оставить. Продать ещё Турана, Гомеша. Какая ещё аренда? Если не заиграл то продавать. Ещё и Маскерано уходит наверное. Набрали всякого шлака((((
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:39
Это из серии: Брать не будем, нам бы только посмотреть.
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 12:27
Деулофеу надо незамедлительно сливать.
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