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Месси 83% игрового времени матча с «Реалом» проходил пешком

сегодня, 00:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Статисты подсчитали, как распоряжался своими силами нападающий «Барселоны» Лионель Месси в недавнем матче чемпионата Испании против «Реала», в котором каталонцы победили со счетом 3:0.

Аргентинец, забивший гол и отдавший результативную передачу, не распылялся на черновую работу, зато включался в игру в ключевых эпизодах поединка.

Так, Месси провел 83.1% игрового времени, перемещаясь по полю пешком, 10.8% времени у него ушло на бег трусцой, 4.95% - на бег, а 1.15% - на спринт.

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Все комментарии
Merdzik
Merdzik
сегодня в 06:38
Soccer, надо было сделать хотя бы опрос прежде чем перейти на новый сайт! Верните нормальную версию!
амурец
амурец ответил esca
сегодня в 06:20
esca:
это разве что то решает уже?)) во всяком случае Месси отыграл по лучше того же Роналду...... и да это не Месси выиграл им игру, а Мадрид сам благополучно отдал игру в тот день.
нет конечно не решает, Месси отыграл лучше? ну может лучше, только, то что на поле в том матче делал Роналду и игрой то не назовешь, просто читаешь комментарии барсофантиков и ржёшь, типа Месси сделал игру, очень смешно, а вот про главного героя Барселоны в том матче не слова не сказали
Кьянти
Кьянти
сегодня в 06:17
О Великий Нехочуха))))))))))
Да этому парню, прошу прощения-небожителю ужа давно пора завязывать заниматься грязной работой-выходить на поле. Это же надо переодеваться, бутсы зашнурововать, все такое. Сияние его ауры уже таково, что можно просто выйти к бровке, с клубным шарфом на шее и все, Барса пяточек отгрузит и в раздевалку...
esca
esca ответил амурец
сегодня в 06:15
амурец:
ну проходил пешком пока игру другие делали, первый гол был забит без участия Месси, ну второй да забил Месси, аж с пенальти, голевой пас? ну мяч то был уже не решающий, да и залетел больше случайно, ну для барсофантиков конечно же игру сделал Месси
это разве что то решает уже?)) во всяком случае Месси отыграл по лучше того же Роналду...... и да это не Месси выиграл им игру, а Мадрид сам благополучно отдал игру в тот день.
ROBERTUSA
ROBERTUSA
сегодня в 06:07
там есть кому бегать. Не вижу проблемы
Давид Сурманидзе
Давид Сурманидзе
сегодня в 06:06
К сожалению, вот такой сейчас Мадрид, хотя он все игры так играет, ну почти все.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:01
Вот что значит гений и стратег! Это они хотели сказать, что Барса играла вдевятером и выиграла 3:0. Хотя у Реала то мастеров то больше, и молодежь не плохая.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:50
А вот поди ж ты!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:33
Ему можно
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Foxes
сегодня в 05:19
Foxes:
Старый сайт! Жмите вот сюда https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Спасибо!!! Вот порадовал, так порадовал. Закрепил в закладках, а то уж хотел на СЭ перебраться. Все новости то тут берутся с того сайта.
Президент Барселоны
Президент Барселоны
сегодня в 05:17
Байкал-Иркутск, для тебя топ. Чтобы отучивался людям дизлайки ставить со своих аккаунтов.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:08
Если Месси бы напрягся было бы 7-0
neomessi
neomessi
сегодня в 04:23
И этого хватало чтобы несколько дней подряд полыхал Мадрид))
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 04:23
Зато в форме всегда! Молодчага))))))
maliw
maliw
сегодня в 03:52
и этого хватает королю Эйбаров и Реалов .
Crystal Palace
Crystal Palace
сегодня в 03:43
Надо уметь проходить, 83% игрового времени.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:38
"Реалу" повезло.
NOVA
NOVA ответил NGY
сегодня в 03:30
NGY:
Да он так проводит почти все свои игры, ЭКОНОМЯ СИЛЫ, пока другие занимаются черновой работой...! А ведь всего этого хайпа, могло и не быть, если бы не гол с пенальти и голевая передача, где перед ней, он в подкате выбивает мяч из аута (аля Люка Динь), пока судья хлопает глазами! И что-то все молчат об этом нарушении...!
ты кстати прав. там был явный аут, из-за чего и гол потом!!
NOVA
NOVA
сегодня в 03:30
так он так всегда делает. как и Рон в принципе!!! хотя Рон лучше в атаке!!!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 03:28
Пусть хоть стоит на поле.
Главное, что забивает и отдает передачи.
mangoх12
mangoх12 ответил за
сегодня в 03:15
за:
А когда он проводил матчи иначе? вечный пешеход.
а ты че вслед за антихером бойкот не обьявил?))
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 02:58
Ну в барсе за него другие пропашут в обороне и подыгрыше, а вот в сборной таких партнеров не будет))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:57
Это называется игрок очень высокго класса- пешком выдавал голевые передачи и обыграл Реал)) для трикодина это недосягаемо
ronaldo743
ronaldo743
сегодня в 02:38
NGY, оклемался уже, после очередного позора кумира ? =)

ЛОЛ.

О черновой работе пишет персофан Роналду. Игрока, который 90 минут стоит в чужой штрафной в ожидании паса на метр, и даже так по мячу не всегда попадает.

О хайпе пишет персофан игрока, который кроме танцев перед Роберто с последующей потерей мяча НИЧЕГО так и не показал. "Лучший игрок всех времён" не может справиться с полузащитником, который только по воле Энрике стал играть в обороне. =)

АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА ! =)

Foxes
Foxes
сегодня в 02:27
Старый сайт! Жмите вот сюда https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 02:16
Так он всегда свою сборную в финалах и плавит
амурец
амурец
сегодня в 02:09
ну проходил пешком пока игру другие делали, первый гол был забит без участия Месси, ну второй да забил Месси, аж с пенальти, голевой пас? ну мяч то был уже не решающий, да и залетел больше случайно, ну для барсофантиков конечно же игру сделал Месси
3 к 1
3 к 1
сегодня в 02:03
Даже я, как хейтер Месси, таких цифр представить не мог. 95% игрового времени Месси ничего не делает. Вот в этом и кроется мнимая гениальность аргентинца - он всегда свеж для рывка, на любой минуте матча. Освобождён от любой работы на поле. Думаю не ошибусь, если предположу, что любой игрок высокого класса, при точно таком же бездействии как Месси, выдаст два-три интересных решения за игру.
Нынешним глорам Барселоны Месси запомнится самым лучшим игроком в истории, ну а разумным людям и до этой статистики было понятно, что Месси обычный пешеход.
fan_Sycheva
fan_Sycheva
сегодня в 02:00
Ничего удивительного...
30 лет человеку.
Он не атлет как Роналду.
за
за
сегодня в 01:46
А когда он проводил матчи иначе? вечный пешеход.
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