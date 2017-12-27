Месси 83% игрового времени матча с «Реалом» проходил пешком

Статисты подсчитали, как распоряжался своими силами нападающий «Барселоны» Лионель Месси в недавнем матче чемпионата Испании против «Реала», в котором каталонцы победили со счетом 3:0.

Аргентинец, забивший гол и отдавший результативную передачу, не распылялся на черновую работу, зато включался в игру в ключевых эпизодах поединка.

Так, Месси провел 83.1% игрового времени, перемещаясь по полю пешком, 10.8% времени у него ушло на бег трусцой, 4.95% - на бег, а 1.15% - на спринт.